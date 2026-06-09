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大甲媽祖遶境|83歲阿公第一次參加，可以走多遠？

83歲的蔡阿公，第一次參加大甲媽祖遶境(2026年)，他用自己的步伐，親自體驗這個「台灣最美的風景」。

去年2025年，我第一次參加了4天3夜的大甲媽祖遶境，被沿路熱情應援的民眾深深的感動。

今年我安排了一場「大甲媽繞境長輩團」，一起體驗這個台灣最美的風景。

83歲的阿公，平時的運動量只有公園散步，第一次挑戰大甲媽祖徒步遶境，可以走多遠呢？

https://youtu.be/l-3ZH_Z-bp4?si=7cFCXSUr5VVp-Oyz