大甲媽遶境明年不能走！西螺大橋12/1起整修1年

連接彰化及雲林兩縣的西螺大橋，從12月1日上午8時開始，將實施全日全橋封閉整修，預計封橋約1年。而每年都會經過西螺大橋的「大甲媽遶境進香」，由於遇到整修，明年確定不能穿橋而過。

西螺大橋已建成72年，近年檢查發現橋梁塗層老化、外觀色差明顯，部分鋼構已有鏽蝕，橋墩也出現裂縫，因此決定全面補強。修復內容包括鋼構補強、橋面伸縮縫更新、外觀重新塗裝等。在整修期間，民眾可改走台1線（溪州大橋）作為替代路線。

另外，每年大甲媽遶境必定穿越西螺大橋，每次接駕都成為遶境行程的高潮。如今確定明年不能過橋，有信徒建議可以繞道溪州大橋，但也有信徒認為，西螺大橋未建之前，信徒都涉水過溪，今年也可以嘗試帶大甲媽涉水。

