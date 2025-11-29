大甲媽遶境「此路不通」！72年西螺大橋封閉整修1年…信眾：潦溪渡河

記者吳泊萱／彰化報導

有72年歷史的「西螺大橋」，因橫跨濁水溪連接彰化溪州鄉及雲林西螺鎮，成為民眾南來北往的交通要道，也是每年大甲媽遶境必經之路。但近日彰化縣府公告，自114年12月1日至116年1月4日，西螺大橋將封閉施工，為期1年多，引發地方關注明年大甲媽遶境該如何是好？有信眾建議，可以循舊有習俗帶媽祖「潦溪」涉水渡濁水溪，引發熱議。

西螺大橋自114年12月1日上午8時起封閉整修，預計於116年1月4日重新開放。（圖／彰化縣府提供）

彰化縣府公告，自114年12月1日上午8時起，至116年1月4日，西螺大橋封閉施工，進行鋼構補強、伸縮縫修復及橋面塗裝等整建作業；雲林縣府也提醒，請用路人提前改道台1線溪洲大橋。

西螺大橋封閉整修1年，引發地方討論大甲媽遶境該怎麼走。（圖／西螺鎮公所提供）

由於西螺大橋建成後，就成為大甲媽遶境必經之路，這次西螺大橋封閉整修1年，也讓地方討論明年（115年）大甲媽遶境該如何是好？有信眾認為可以繞道改走溪州大橋；但也有信眾提議，可以循舊有習俗，帶大甲媽「潦溪渡河」。

其實「潦溪遶境」並非無稽之談，2001年的白沙屯媽祖徒步進香，就曾在北返途中，不走西螺大橋，改走下方濁水溪，連轎班人員都措手不及，連褲管都來不及捲，就直接「潦溪過河」。

回顧地方習俗，台灣著名的「潦溪媽」彰化南瑤宮媽祖，前往笨港進香時，只要逢「三年媽」或「六年媽」，回程就一定要「潦溪」，進香隊伍必須涉水渡過濁水溪，也是台灣最具特色的遶境習俗之一。



