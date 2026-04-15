大甲媽遶境17日晚間起駕 40名武術專長警防搶轎衝突

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鑾轎快到了，但想要爭搶的人馬一湧而上相互叫囂，衝突一觸即發，警方隨即強勢將兩方隔開。

警方強制介入避免衝突，但有滋事份子不滿警方作為，持刀衝上前去想要攻擊，隨即被警方壓制。

男子隨後被優勢警力逮捕，警方也調度部署，避免雙方有再度引發衝突的機會。大甲媽祖在17日就要展開遶境進香行程，預計18日就會到彰化，而彰化警方15日進行這場演練，就是為了避免發生衝突搶轎。

彰化縣警察局長陳世煌表示，「民生地下道及接駕的點，我們都有把握來做好安全維護。所以我們考量到平常警力使用，還有其他治安跟交通要點，所以我們就撙節來使用。」

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警方表示，這次由40名有跆拳道、柔道專長的員警組成機動應變隊，強化重點區域的維安部屬，尤其是彰化市區的民生地下道。而當中這名唯一的女助教，身手相當矯健，而她也是第一次參與這場大型的維安任務。

彰化縣警局機動應變隊助教李昕怡指出，「非常專業，大家都有各項技術，柔道啦、跆拳道跟自己的技術。我們的技術不只跆拳道，還有各項上下切割之類的，看遇到什麼狀況隨機應變。」

警方表示，大甲媽遶境進香已經維持3年無衝突紀錄，今（2026）年除了和各宮廟簽署公約，也在衝突熱點部署總共大約2300名警力，全力維持進香期間的安全及秩序。

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