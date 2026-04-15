大甲媽遶彰化警力部署再創新低 警察局長陳世煌揭原因

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大甲媽遶彰化警力部署再創新低，彰化警察局長陳世煌(左)強調將滾動式修正。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖即將起駕南下遶境，彰化縣警局警力部署今天(15日)曝光，有鑑於大甲媽遶境彰化縣境已連3年未發生肢體衝突，因此今年警力部署再度減少，共將部署2305人次警力維安，比去年減少1成為253人次，創4年來新低；至於眾所矚目的彰化市民生地下道則將部署335名警力，與往年相近。縣警局長陳世煌對此指出，有機動應變隊強勢維安，讓遶境近3年來都未發生暴力滋事，因此將維安警力減少。

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前年大甲媽遶境彰化縣，來、返程使用3008人次警力，去年則是2558人次，整整大減450人次。今年警力部署，是依據往年執行情形檢討分析，並依現地勘察及接轎團體清查，採用精準部署，讓警力可再精準調整運用，因此警力部署再降到2305人次，再創新低。

至於大甲媽來程時通過的彰化市民生地下道，備受矚目，縣警局今年預計部署335名警力、88名民力與770面改道牌；回程時的彰化市永樂街天后宮，則將部署362名警力、60名民力與700面改道牌。

依據規劃，往來民生地下道兩端的彰美路、三民路兩側都將架設拒馬、交通錐與改道牌；全面封閉淨空時間，會隨鑾轎行進時間做滾動式修正，另道路兩側都將部署員警，鑾轎周邊也會有機動應變隊緊跟，嚴防有人藉機滋事鬥毆。

彰化縣警局長陳世煌指出，這次遶境主軸是交通安全與治安維護，考量近3年來都未發生暴力衝突，加上有機動應變隊維安，因此警力部署往下修正，不過警方仍會視情況需要適時機動調整，滾動式修正。

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