大甲媽駐駕田中鎮公所 另類雙媽會就愛田中鎮





近年來田中鎮在鎮長簫淑芬帶領鎮公所團隊積極改造下，田中鎮蛻變成南彰化宜居城鎮，繼今年5月7日白沙屯媽祖繞境駐駕公所賜福田中鎮，時隔半年於今 11月8日下午，參加田中馬拉松前一天選手之夜大甲鎮瀾宮媽祖亦駐駕田中鎮公所，雙媽不約而同的駐駕鎮公所賜福田中鎮民，民眾直喊真是精誠所至金石為開，田中鎮公所施政獲得雙媽認證。

田中鎮長蕭淑芬表示，今日11/8(六)參加田中馬拉松前一天選手之夜--田中媽、大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮媽祖齊聚田中繞境賜福活動，田中鎮公所於公所前廣場準備供品案桌，同仁們齊聚雙手合十齊心恭迎媽祖的到來。於下午1點半由淑芬鎮長率領公所主秘、秘書、各科室主管、代表會、農會三巨頭及公所同仁於鎮政街馬拉松起跑處準備接駕，懷著期盼與感恩的心情恭迎媽祖的蒞臨!

大甲媽駐駕田中鎮公所 另類雙媽會—就愛田中鎮

現場接駕的行列與前來朝聖的人潮不絕，起駕遶境的時刻終於到來，此時，一股聲音壯闊且期盼的殷殷呼喚著(媽祖、媽祖我愛您)，一群在田中鎮公所廣場的員工、農會三巨頭、代表、里長們正熱情的吶喊著，在人潮與聲音的交雜聲中，霎時的靈動，媽祖正朝著田中鎮公所而前進，現場無不動容，因為那發自內心的吶喊--媽祖聽到了。隨著人潮的推擠，大甲鎮瀾宮媽祖落定於案桌前,現場無不歡聲雷動。

鎮長蕭淑芬說，此次大甲鎮瀾宮媽祖駐駕田中鎮公所，內心可以說是無比的激動與感恩,繼5月7日白沙屯媽祖駐駕田中鎮公所後，時隔半年在大家虔誠的祈求下，再次迎來大甲鎮瀾宮媽祖的賜福駐駕公所，這其中所帶給田中鎮公所是一份肯定，是一份激勵，所賜予的是正向的使命與滿滿的動力。

蕭淑芬指出，我們知道這是媽祖給我們不變的信念，祈求的是鎮政推動順利，鎮民樂業安康，然需繼續不斷推進的則是讓田中越來越進步，越來越好。也希望藉此[媽祖齊聚]繞境活動為田中的鎮民、及來自各地的參賽選手賜福庇佑及加持。透過[跑馬、繞境、聽演唱會、吃平安餐]體驗田中人良善與熱情的一面。

