大甲慶警察節系列活動溫馨起跑 警友送暖禮券、員工慶生同樂

大甲警分局歡慶115年警察節，獲大甲鎮瀾宮捐贈防曬袖套及多功能面罩。（記者陳榮昌攝）





大甲警分局歡慶115年警察節，以「感謝有您，日巡勇者」為主軸，幾日來展開系列活動，結合臺中市大台中警察之友會大甲辦事處、財團法人大甲鎮瀾宮等在地夥伴，向全年無休、堅守崗位的波麗士們致上最誠摯的敬意與感謝。分局長蔡期望更加碼慶生活動，讓同仁在辛勞執勤之餘，也能感受分局大家庭的溫暖。

今年四月大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境勤務期間，員警長時間頂著烈日執勤，許多人曬出明顯「麒麟臂」，分局長蔡期望看在眼裡、疼在心裡。為此，財團法人大甲鎮瀾宮特別捐贈防曬袖套及多功能面罩，提供全體員警夏日執勤最實用的防護。蔡分局長為表達最高敬意，昨日親自拜訪鎮瀾宮副董事長鄭銘坤，致贈感謝狀，並將袖套及面罩於媽祖座前過爐祈福。未來每位同仁穿戴的袖套與面罩，都將帶有天上聖母的平安祝福，保佑執勤出入平安。

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也因蔡分局長體恤同仁平日勤務繁重，結合大甲警友辦事處特別致贈全體同仁警察節禮券，對員警日夜守護家園的肯定，更象徵大甲鄉親「挺警察」的深厚情誼，為警察節增添一股暖流。另外特別在11日警察節前夕中午，於分局道卡斯食堂舉辦「員工慶生活動」，結合警察節的感恩氛圍，為當月壽星及全體同仁獻上驚喜。當日菜單豐富澎湃，並應端午佳節將至，推出肉粽及竹筍大骨湯並加碼美食春上蛋糕、披薩+拼盤、炸三角骨、櫛瓜炒香菇等美食及飲料；讓同仁在勤務空檔能享用熱騰騰的家常美味。現場笑聲不斷，大家齊唱生日快樂歌，共同切下蛋糕，為警察節系列活動注入滿滿的歡樂與凝聚力。蔡分局長表示：「同仁就是家人，希望大家在守護鄉里的同時，也能在這裡找到歸屬感。」

大甲警分局於12日舉辦「熱血守護．警愛相隨」捐血活動，在大甲體育場北側登場，由分局及國泰人壽大甲通訊處共同主辦，號召同仁及鄉親挽袖捐出熱血，以實際行動守護更多需要幫助的生命。活動現場除捐血車外也設置宣導攤位，透過趣味互動遊戲、有獎徵答等方式，傳遞交通安全、婦幼保護及反詐騙觀念，讓民眾捐血做公益之餘，也能把安全知識帶回家。



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