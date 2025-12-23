大甲教師年菜研習 傳承飲食文化交流

大甲區教育會結合致用高中餐旅群教師，在致用中餐教室舉辦「大甲區教師年菜烹飪專業研習」共有二十六校主任、組長及導師等師長參加，學習製作五道經典年菜。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

台中市大甲區教育會為傳承飲食文化，促進教師專業成長與情誼交流，特結合區內致用高中餐旅群教師在該校中餐教室舉辦「大甲區教師年菜烹飪專業研習」。此次活動以年節佳餚為主題，特別商請石門水庫福華渡假飯店餐飲部黎子誠主廚擔任授課講師，指導參與師長製作五道經典年菜—臘味蘿蔔糕、紅麴無錫骨、紹興汾酒醉白蝦、飛天公仔麵、金饌板條蒸海老。

活動由致用高中餐旅群師生共同協助辦理，參與教師包括大甲高中、大甲國中、日南國中、東陽國小、東明國小等二十六校主任、組長及導師等師長。

廣告 廣告

校長鄒紹騰表示，此次活動旨在促進高中與國中端師長間的良好情誼，深化教學合作基礎，並透過實作研習，提升教師專業能力，讓教育能夠更加貼近產業需求。此外，活動亦為致用高中學生提供了一個學以致用的機會，從活動籌備到現場支援，學生得以實際參與，深化對於餐旅業務的理解與實務技能。致用高中鄒校長指出：「透過這類型的活動，師生能夠共同成長，也有助於傳承飲食文化，體現職業教育的實用價值。」

活動現場，黎子誠主廚親自示範五道年菜的製作過程，並分享其專業技巧與烹飪經驗，從食材選用、調味比例到烹飪程序，每一步皆細心講解，讓師長們受益匪淺。師長們在實作過程中展現高度學習熱忱，專心投入並彼此交流烹飪心得，最後製作出色香味俱全的五道佳餚。許多參與師長表示，此次活動不僅讓他們學習到新技能，還提供了一個交流經驗與情感的平台。

參與師長們在活動後表示，這是一場有意義且充實的專業研習，讓他們體驗到傳統飲食文化的深度與烹飪技藝的精髓。同時，師長們也對致用高中學生的表現予以高度肯定，認為學生們在活動中的專業態度與實務能力，充分展現了餐旅教育的優勢與成果，並給予致用高中餐旅群的用心安排表示高度肯定。

鄒紹騰校長表示，未來將持續舉辦類似活動，深化大甲地區教師與技職教育的銜接與合作，共同推廣飲食文化的教育價值，並藉由實作課程的發展，培育更多優秀的餐旅人才。