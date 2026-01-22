大甲日南綠色照顧站辦「一平方米的四季滋味」課程 學員體驗從播種到成長的生命歷程





大甲區農會為落實高齡友善、促進身心健康並深化綠色照顧精神，日南綠色照顧站於昨日舉辦「一平方米的四季滋味」課程，邀請長期投入農業教育與園藝實作的楊景仁老師擔任講師，引導30名學員實際操作一米菜園，親近土地、感受季節流轉，體驗從播種到成長的生命歷程。

以「在一米菜園裡，迎接冬去春來」為主軸，結合回顧與展望，陪伴學員回顧去年一米菜園的種植成果，分享照顧作物過程中的點滴記憶與收穫喜悅。對學員而言，小小一平方米的菜園，不僅是學習農作技巧的場域，更是累積生活經驗、建立成就感與情感連結的重要空間。

這項課程著重於冬春季節適合栽培的蔬菜與花卉介紹，包括向日葵、波斯花、多樣葉菜類作物，以及玉米、茄子、辣椒等常見且實用的作物。楊景仁老師以深入淺出的方式說明作物特性、生長條件與季節適應性，並以「種子播種」為教學核心，現場示範正確播種方法、間距配置及後續照顧重點，讓學員能夠清楚掌握從一顆種子開始的耕作基礎。

學員們圍繞在空心磚堆砌而成的一米菜園旁，細心地將種子與幼苗安置於土壤中。有人蹲下身專注播種，有人協助整理土壤與澆灌位置，現場氣氛熱絡而溫馨。透過實際動手操作，不僅讓學員加深對作物生長的理解，也在彎腰、蹲立與協作過程中，達到身體活動與人際互動的雙重效果。

日南綠色照顧站表示，一米菜園課程不僅是農事體驗，更是結合健康促進、情感陪伴與社會參與的重要活動。未來將持續陪伴學員共同照顧菜園，定期觀察作物生長情形，並預計於3月補種西瓜等幼苗，讓學員在長期參與中，建立與土地的連結，實踐「共學、共作、共好」的綠色照顧理念。

農會總幹事黃瑞祥表示，透過「一平方米的四季滋味」課程，以貼近生活的方式，將農業融入照顧服務，讓學員在耕作中找回生活重心，在四季流轉中感受滿滿的幸福與希望。這樣貼近生活的農事體驗，不僅讓課程內容更具實感，也讓學員在自然環境中培養耐心、專注力與成就感，充分體現日南綠色照顧站以農業結合照顧服務的核心精神。

