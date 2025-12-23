大甲李綜合醫院聖誕傳愛 為身障朋友圓夢

歲末年終，大甲李綜合醫院舉辦「聖誕傳愛，有李真好」公益義賣活動，攜手民間企業共同響應社會責任，協助臺中市蓮心自強服務協會推廣身心障礙朋友親手製作的手作小物，讓更多民眾看見他們努力靠雙手打拼的成果。

大甲李綜合醫院社工周佩蓉表示，醫院近年持續落實企業社會責任，每逢歲末皆會與在地社福團體合作，透過多元形式送暖。今年攜手玩偶的家實業股份有限公司、陪您育兒到樂齡教練協會與臺中市蓮心自強服務協會，在醫院大廳舉辦公益義賣，並同步規劃「快樂醫院」活動，教導民眾手作玩具，邀請患者與家屬一同參與，營造溫暖共融的醫療環境。

廣告 廣告

臺中市蓮心自強服務協會社工督導嚴惠玲表示，協會服務的學員中，不乏多重障礙者，一件手作作品，一般人可能兩、三天就能完成，但對學員而言，往往需要花上十倍以上的時間才能細心完成。因此，能夠順利將作品義賣出去，對學員來說不只是收入，更是一種被肯定與被看見的鼓勵。

嚴惠玲分享，一位多重身障的學員，高中畢業後母親多次嘗試為她尋找安置機構，卻因對陌生環境的不安全感，常出現暴衝行為，讓不少機構難以承受壓力而拒收，輾轉來到協會文曲站後，社工人員透過細心觀察與順著其個性引導教學，逐步建立信任與安全感，讓她穩定留在機構已超過三年，不僅能與其他學員相處，也開始製作手作小物，成功融入團體生活。

嚴惠玲指出，該協會主要的收入除了政府補助外，還包括義賣商品、從事日間照顧及接受社會善款，但是，從多年前疫情開始，有一些固定的捐款就開始減少，特別是大額捐款更是明顯，因此，協會積極找更多的活動與合作機會，希望一起幫助學員。