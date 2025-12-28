大甲正勤愛心協會與立揚獅子會聯合舉辦公益 140戶低收受益





大甲正勤愛心協會與立揚獅子會為關懷甲安埔地區弱勢家庭，於歲末之際，聯合舉辦「114年度歲末冬令救濟物資發放」活動，發揮社團愛心精神。立揚獅子會長邱榮富表示；兩大團體今年透過實際行動，攜手將愛心與溫暖送至每一個需要的角落，實踐對家鄉的深厚情感與社會責任。

大甲正勤愛心協會與立揚獅子會，長期以來照顧地方弱勢團體的愛心精神，受各界一致的肯定，尤其志工們持續深入甲安埔地區，關懷弱勢家庭與獨居長者，秉持熱情與用心，致力於改善在地生活環境。二十八日上午，假大甲婦女館舉辦冬令發放活動，會長邱榮富主持、市議員楊啟邦、大甲區長顏金源、大安區長許宏綺、外埔代區長鄭進來、阿聰師（吳聰朝）及兩社團全體會員、幹部參加，這次集結多方資源，準備包括現金禮券、日常食品、保暖衣物及生活用品等實用物資，期望三區140戶低收戶，在寒冷季節中帶來一份溫暖的心意。

市議員楊啟邦表示：「我們每一位志工都將甲安埔視為自己的家，願意用行動守護這片土地上的每一位家人。」立揚獅子會邱榮富會長亦強調，社會服務是團體的核心精神，未來將持續與地方組織合作，推動更多公益項目，讓愛心扎根，溫暖傳承。

活動以「暖心暖冬一起做愛心」為號召，邀請各界共同響應，並感謝所有捐助單位及志工的無私奉獻。大甲正勤愛心協會與立揚獅子會期許透過此次發放，不僅傳遞物資，更傳遞希望與勇氣，讓受助家庭感受來自社區的陪伴與祝福，共同迎接充滿溫暖的新年。



