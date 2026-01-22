大甲歷史老屋「賢仁居」化身「山田寓所」正式啟用

記者蕭宇廷／臺中報導

臺中市歷史老屋新生再添亮點，位於大甲區的百年土角厝「賢仁居」，今（22）日下午舉辦開幕啟用活動。該場域以廢棄土角厝修復再生為核心，融合環境永續與地方產業轉型，並以「山田寓所」為名重新啟用，打造兼具環境友善咖啡廳、食農教室、藝文策展及社區交流共用空間等機能的複合式公共場域，正式對外開放，成為大甲田野間深具生命力的老屋新據點。

臺中市政府文化局說明，歷史老屋「賢仁居」堂號「江夏」，興建年代可追溯至清咸豐年間，由黃家先祖黃永春遷入開墾，周邊聚落逐漸發展成形。戰後工業發展與人口外移，老屋逐漸荒廢，黃家後代基於保存家族故事與農村生活樣貌的初衷，投入心力修復後，讓百年土角厝重新活化融入地方日常。

廣告 廣告

該案土角厝建築修復難度高，特別邀請結構技師參與評估提出補強做法改善土角厝結構弱點，達到老屋活化及延壽的目標，成為土角厝修復的示範案例。修復過程保留以稻草與泥土製成土磚的傳統工法，呈現冬暖夏涼、順應自然的先民建築智慧，保存牆體質樸紋理與歷史痕跡，使其所承載的老屋故事得以延續。

文化局主祕蕭靜萍表示，該案原為廢棄閒置的老屋，透過修復與活化、重新喚回老屋及傳統聚落的生命力；活化後的空間除導入環境友善咖啡廳、食農教育及藝文策展功能外，更把原本豬舍改造成住宿體驗空間，重塑田野生活情境。

老屋周邊動線串連，步行即可抵達的芋頭田，讓遊客親身參與農作，了解大甲芋頭的特色，不僅實踐「產地零距離」的深度體驗，更展現老屋作為臺灣農產推廣基地的多元角色，以及老屋在當代生活中的新可能。

文化局強調，自111年訂定「臺中市歷史老屋再生補助作業要點」以來，已累計逾30案案歷史老屋輔導媒合；歷史老屋的活化與保存，需要政府與民間一起來努力。期待有更多民間團隊投入老屋活化工作、賦予老屋友善的新生命；更保存城市發展中的歷史記憶，展現.臺中多元獨特的文化魅力。

臺中市歷史老屋再生補助，包括建物整修及文化經營等項目，相關申請資訊，歡迎至臺中市政府文化局歷史老屋網站查詢（https://www.tc-oldhouse.tw/）。

大甲歷史老屋「賢仁居」化身「山田寓所」今日正式啟用。（臺中市文化局提供）