大甲深夜砍擊案！男遭刀砍14公分傷口、頭部撕裂 空氣槍彈丸也中招 2嫌清晨被逮

30歲王姓男子深夜遭人持刀猛砍、還被空氣槍射擊，警方今天上午逮捕2嫌。（示意圖，非當事人）

台中大甲順天路9日深夜上演驚悚追打事件！30歲王姓男子深夜遭人持刀猛砍、還被空氣槍射擊，手臂裂開長達14公分的大傷口，額頭也被劃出近2公分裂傷，背部更留下彈丸瘀痕，現場血跡斑斑宛如小型刑案現場。

警方與消防獲報後火速到場，救護人員抵達時，王男雖然血流滿身，但意識仍清楚，急送大甲光田醫院動刀縫合處置，幸好沒有生命危險。

大甲分局立刻成立專案小組，調閱周邊大批監視器畫面，過濾出涉案人士的身影與車輛。經過一夜追查，警方於今天（10日）上午拘提2名涉案嫌犯到案，並在搜索行動中找到作案用刀械與空氣槍各一把。

警方目前正釐清雙方糾紛到底因何而起，以及是否還有其他同夥涉案。全案依恐嚇、傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦；警方也再次呼籲，民眾有爭議應走法律途徑，不要拿暴力當發洩出口，否則只會讓自己踏入法律深淵。



