大甲溪光明電廠環評初審過關 須補充土石場河道沖刷預警報告

台電要在德基、谷關兩座水庫之間，開挖水路隧道，興建抽蓄水力發電機組，經3次專家小組初審會議，正式通過初審階段，但須補強開挖出來的土石方堆置場安全性疑義。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕台電預計興建大甲溪光明抽蓄水力發電廠，將在德基、谷關2個水庫之間挖通水路隧道來發電，今(10日)在環境部進行專家小組第3次初審會議，經正反雙方民間代表陳述意見，環評委員一度有2人質疑相關極端氣候影響土石堆置場，經討論後通過初審，但須加強評估5處土石場受河道沖刷影響及預警機制等，後續待環評大會審查。

台電代表指出，光明電廠利用抽蓄水力發電，已德基水庫為上池、谷關水庫為下池，中間開挖10.6公里「頭水隧道」，與4部發電機組，發電高峰的多餘電力將抽水到上池儲存，有需求再下放發電，使水在兩個水庫之間內循環，工期約10年。

環評專家小組今進行光明電廠環評第3次初審，專家重點關心，開挖隧道後產生的192萬立方公尺土石方，將放置大甲溪沿岸5個土石推置場，其中經極端氣候與200年頻率洪水水位估算，將有4個場離洪水位不到10公尺，相關颱風暴雨沖刷也未詳細評估影響。其他尚有將砍12公頃保安林的生態復育及監測、施工期道路毀損補強、空污排放模擬及減量、利害關係人溝通等。

環評初審現場，亦有在地團體、民間團體及環團代表等，分成正反兩方些微交鋒，支持開發方認為，抽蓄發電有助保留珍貴水資源，可達永續再生能源、幫助在地就業、恢復中橫交通及地方發展等；反對開發方則強調，該案未取得原住民族部落會議同意，耗資600億元僅供台電1％用電，也憂減損水庫壽命，影響水資源供應等。

環評討論歷經3個多小時，專家閉門會議中原有2人要求部分土石場再退縮，後經多數共識，改採要求台電重新評估5個土石場的邊坡穩固性，研究極端氣候的緊急應變，與受河道沖刷影響分析和預警機制。其他放流水、動植物、空污等監測，以及強化補植計畫等，最後通過該案環評初審，後續書面資料補齊無誤，再送環評大會審查。

