大甲溪南岸拍到台灣黑熊！距佳陽部落僅2公里 林業署：全力防範人熊衝突

台灣黑熊罕見現身台中梨山地區。林業署台中分署近日透過紅外線自動相機，在大甲溪南岸拍攝到清楚的台灣黑熊影像，拍攝地點距離佳陽部落僅約2公里。這也是官方首次在大甲溪南岸記錄到黑熊蹤跡，由於活動範圍已相當接近部落，分署已立即啟動應變機制，全力防範人熊衝突。

台中分署指出，大甲溪沿岸山區原本就是台灣黑熊的重要棲地，但過去的監測紀錄多集中在大甲溪以北。此次影像拍攝位置位於佳陽部落旁、通往南投翠巒方向的產業道路，屬於首度在南岸取得明確紀錄，顯示黑熊活動範圍有向外擴展的趨勢。

確認影像後，分署人員隨即前往鄰近部落進行宣導，提醒居民妥善管理食物、廚餘、飼料與垃圾，避免氣味吸引黑熊靠近住家。另因日前福壽山農場附近曾接獲民眾目擊通報，雖未取得影像佐證，官方也已同步提高警戒層級，加強巡查與監測。

事實上，佳陽社區今年已成立黑熊巡守隊，並參與生態服務給付計畫及人熊衝突防治講習。社區發展協會理事長張守宏表示，黑熊出現在部落周邊，雖需提高警覺，但也象徵當地生態保育成果逐漸展現。林業署也呼籲，民眾進入山區應結伴同行，可攜帶熊鈴或防熊噴霧等防護工具；若在野外遇見黑熊，務必保持冷靜，切勿靠近、追逐或拍照驚擾，並立即通報相關單位處理。

