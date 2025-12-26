大甲溪南岸首度拍到台灣黑熊出沒 林保署提醒管理食物飼料與廚餘

在佳陽部落旁、往南投翠巒方向產業道路，１２月首度拍到台灣黑熊影像，這是大甲溪南岸首次以相機監測到黑熊出沒。（圖：林業保育署臺中分署提供）

台中市和平區大甲溪沿線山域，是台灣黑熊棲地，今年以來三次發現黑熊出沒，林業保育署臺中分署陸續設置38台紅外線自動相機，預警監測，12月中旬，在佳陽部落旁、往南投翠巒方向產業道路，首度拍到台灣黑熊影像，這是大甲溪南岸首次以相機監測到黑熊出沒，分署積極向周邊居民宣導，避免人熊衝突。

林業保育署臺中分署表示，依據長期監測調查成果顯示，台中市和平區大甲溪沿線山域是臺灣黑熊活動棲地，梨山地區過去多在大甲溪北岸記錄到黑熊出沒，考量大甲溪兩岸都是黑熊族群活動範圍，為預防人熊衝突，分署在梨山地區部落周邊山域，陸續設置38台紅外線自動相機進行預警監測。本次拍攝黑熊地點位於大甲溪南岸產業道路，地處偏遠，平時來往車輛不多，距離最近佳陽部落約2公里以上，分署發現黑熊出沒後，立即向與林地交界處周邊部落居民逐一宣導，提醒居民妥善管理食物、飼料、廚餘與垃圾，降低黑熊被食物吸引而來的風險。

林業保育署臺中分署說，佳陽社區發展協會113年起，組成黑熊巡守隊，參與臺灣黑熊生態服務給付，並領取使用改良式獵具，同時積極參與分署梨山工作站辦理的人熊衝突講習活動，協會張理事長守宏表示，看到黑熊在部落周邊產業道路現身影像，感到驚喜，未來將會更積極參與各項友善黑熊措施，也將配合分署宣導，希望部落居民都能共同與黑熊和平共處。

大甲溪山域今年第四次黑熊出沒，林業保育署臺中分署加強宣導、防範人熊衝突。（圖：林業保育署臺中分署提供）

林業保育署臺中分署呼籲，民眾於山區活動遇見黑熊，應保持冷靜，避免靠近、追逐或拍照等驚擾黑熊行為。進入山區活動應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具，做好個人食物管理。若有目擊黑熊出沒、入侵或遭誤捕受困等情事，請立即向台中分署通報（04-25150855）。（寇世菁報導）