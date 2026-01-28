大甲溪義渡碑重建 清水客庄鄉親歡喜揭碑

大甲溪義渡碑重建，設置於坑口公廣場。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕清朝時期交通不便，當年民眾倚賴竹筏橫渡大甲溪，渡口旁立有「大甲溪官義渡示禁碑」，大甲溪橋興建後，義渡碑由地方耆老乃將原碑移交於國史館保存，近期拓本由匠師以青斗石依拓本篆刻，重建立碑於大甲溪南岸坑口公廣場，今日客庄地區居民歡喜舉辦揭碑典禮，場面熱鬧。

早期大甲溪尚未建橋，南來北往民眾須靠竹筏渡河，當年大甲溪南岸渡船頭位於清水區客庄一帶，當年客庄也成為海線交通要塞，清朝官府於大甲溪南岸設立官方義渡，載運民眾橫渡大甲溪，若遇到溪水暴漲或夜幕低垂無法渡船時，旅客常暫宿於庄内，形同客棧，客庄因而得名。大甲渡口旁立有「官義渡示禁碑」，碑文頒示嚴禁筏夫收費，工食由官方給付，行人隨到隨渡如違嚴辦。

隨著大甲溪建橋，筏夫也失業，這塊義渡碑一度存放筏夫家中，之後移交於國史館保存，今日揭碑典禮，國史館也派員共襄盛舉，地方居民歡喜吃湯圓，盼地方居民與年輕學子能夠知悉當年歷史。

大甲溪義渡碑重建，舉行揭碑典禮。(記者張軒哲攝)

