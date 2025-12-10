大甲男街頭遭砍14公分巨傷 車門、樓梯全被染紅「像犯罪現場」

深夜遇上債主變修羅場血跡一路從街頭延伸到租屋處。（圖 ／翻攝畫面）

台中市大甲區9日晚間發生一起令人怵目驚心的街頭鬥毆事件，1名31歲王姓男子深夜返家途中，竟意外與兩名債主狹路相逢，原本只是債務糾紛，卻瞬間演變成街頭砍人衝突，34歲朱姓男子與21歲王姓男子向欠債王男討債，雙方言語衝突愈演愈烈，沒多久便互相拉扯、揮拳甚至持刀攻擊。混亂中，被索債的王男右前臂遭砍出長達14公分、深及3公分的大傷口，血流如注，整片馬路被染紅，畫面相當驚悚。

更令人震撼的是，王男在混亂中逃回自己的白色自小客車準備離開，但鮮血持續滴落，將車門染得斑斑點點。附近住戶被吵鬧聲驚醒，從窗外看見滿地鮮血、眾人扭打的場面，不少人嚇得不敢靠近，只能拿起手機拍下畫面，直呼「比電影還可怕」，而王男回到租屋處時，血跡也一路從樓梯間延伸到房門口，整棟樓散發濃濃血腥味，宛如刑案現場。

警方獲報到場時，行兇的2名討債男子已經離開。受傷的王男被緊急送往大甲光田醫院，醫師檢查後發現他右前臂有深可見肉的14×3公分刀傷，額頭也被砍出近2公分撕裂傷，背部甚至疑似遭空氣槍彈丸擊中留下瘀痕，所幸意識清楚，經清創與縫合後暫無生命危險。

警方調閱路口監視器後，於10日上午循線將朱姓與王姓犯嫌傳喚到案，2人坦承是因追討債務未果，一時氣憤才動手傷人。警方也於搜索中查扣犯案用的刀具與空氣槍各一把，全案依恐嚇及傷害罪移送台中地檢署偵辦。

