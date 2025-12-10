大甲當街砍！ 31歲男欠4萬5 手跟額頭爆血 住處全染紅

兩人扭打成一團。（圖／東森新聞）





9日晚間10點半左右，台中大甲發生持刀砍人案，31歲的王姓男子欠了朋友朱姓男子4萬5，雙方約好談判還錢，過程喬不攏，王姓男子先出拳攻擊對方，對方拿水果刀跟空氣槍反擊，王姓男子的右手跟額頭當場血流如注，從1樓流到3樓，鄰居看到都嚇壞，警方花12小時，將涉案2名嫌犯依傷害、恐嚇罪送辦。

深夜10點多大馬路上一群人大呼小叫，王姓男子小跑衝刺，狠狠揍了朱姓男子一拳，接著兩人扭打成一團。遭砍傷王男vs.動手朱男vs.其他友人：「好了啦。」

旁人趕緊上前勸架，要把兩人分開，但過程中卻有人拿出水果刀猛砍。其他友人vs.遭砍傷王男妻子vs.遭砍傷王男：「先把他帶上去啦。」

馬路上車門上全都是血，被砍的是王姓男子，妻子下樓看到都傻眼。遭砍傷王男妻子vs.遭砍傷王男vs.附近住戶：「都是血啦，你看他車上都是血，（快點打110。）」

王男的頭跟手被砍到血流如注，妻子趕緊要把他帶上樓包紮，附近民眾看到當街砍人怵目驚心，嚇得趕快報警，附近住戶：「那個血味。」

員警到場跟著血跡走，找到了3樓王姓男子家，發現他的右手有長達14公分的刀傷立刻送醫。

目擊者：「3樓的先動手，然後所以後面才打起來。」

附近住戶：「兩台車下來7、8個人，也才1個跟另1個在打，最後（聽到）玩具衝鋒槍射擊的聲音。」

砍人案發生在9日晚間10點半左右台中大甲順天路上，31歲王姓男子欠4萬5，債主32歲朱姓男子上門討債，雙方相約談判，卻演變成砍人流血衝突，王姓男子除了被砍傷，背部還有空氣槍射擊的瘀傷，可見對方有備而來，帶刀又帶槍。

記者vs.遭砍傷王姓男子：「（可以講一下昨天是什麼樣的原因嗎），等一下交給司法處理。」

王姓男子頭手包著紗布，與妻子相當低調，快步走進租屋處，面對記者詢問不願多談，而警方調閱監視器循線追，花12小時將朱姓以及王姓男子查緝到案。

大甲分局大甲所所長梁兆瑋：「起獲犯案刀具，及空氣槍各一把，全案依恐嚇及傷害罪，移送台中地檢署偵辦。」

朋友之間為了4萬5吵翻，還砍了好幾刀，血從一樓流到3樓，嚇壞附近住戶，全案依恐嚇及傷害罪嫌將2人送辦，是否還有其他糾紛原因，引發殺機，警方還要再深入追查。

