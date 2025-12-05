大甲芋頭享譽全國 時下是最好吃時刻

大甲地區的芋頭栽種技術可謂是全國首屈一指，今年產季已開始中，十二月口味是進入最佳時刻。（記者陳榮昌攝）





大甲地區的芋頭栽種技術可謂是全國首屈一指，不論品質或產量都具有一定水準，種植面積更是佔全國鄉鎮第一位，每逢二十四節氣入秋，東北季風漸起，正是品嚐大甲芋頭的最佳時節。無論是火鍋食材，或是暖心的芋圓湯品，都少不了這一味。為確保食安，大甲農會在農友採收前，皆將芋頭送至國內認證檢驗中心進行農藥殘留檢測，通過後才能採收，讓每位消費者吃得安心又健康。

大甲芋頭因為有得天獨厚的氣候環境優勢，加上東北季風的吹拂增加芋頭的香氣，灌溉用水是引入大安溪河流溪水富有豐富的礦物質及微量原素，芋頭種植的黑砂壤土，土壤深厚肥沃、有機質豐富、排水良好，是適度保水力的壤土，特別適合芋頭的種植，希望藉此向國人推薦好吃的芋頭在大甲，今年產季已開始中，十二月口味是進入最佳時刻，國人多多選購優質的在地農產品大甲芋頭。

廣告 廣告

大甲區農會總幹事黃瑞祥表示，大甲芋頭香氣濃郁、口感佳、殿粉高，吃起來香Q綿密，不管是芋頭的質與量，都有一定的水準，產期高達八個月，拍賣價格也屢創新高，很高興能介紹及推薦給國人，一起為台灣優質農產品努力。農會曾至北市拍賣市場促銷，當場用最新鮮大甲芋頭，烹煮出好吃芋頭米粉，供承銷人品嚐，都說讚！大甲芋頭真好吃！，主要是市場讓承銷人了解大甲芋頭好吃的原因。

黃總幹事強調，大甲農會為了替消費者把關食安，在每位農友芋頭採收前，都會送國內認證檢驗中心做四百一十種農藥殘留檢測，檢測通過才能採收，主要的是要每一位消費者吃的安心，也能吃個健康。





更多新聞推薦

● 接見美國外交政策全國委員會訪團 賴清德：持續推動國防改革及深化台美關係