大甲虎媽拘禁3年「活活餓死」女兒 法院裁定繼續收押

台中市大甲區去（2025）年9月發生一起人倫悲劇，年僅21歲的陳姓女子，被發現陳屍於家中1樓的「孝親房」內，體重僅剩約30公斤，疑似遭50歲詹姓母親長達3年的拘禁，以及飢餓懲罰致死。根據警方調查，陳女房門僅為喇叭鎖，且未上鎖，但陳女曾逃家，返家後慘遭母親毒打，讓陳女心生畏懼，不敢踏出房門一步，最終被「活活餓死」。檢方今（20）天依凌虐致死、私行拘禁等罪起訴陳姓夫妻，全案移由國民法官審理，法院認詹女犯罪嫌疑重大，有串滅證、逃亡之虞，下午4時許裁定羈押。





檢方今偵結，依家暴凌虐致死罪、私行拘禁罪起訴陳姓夫妻，詹女涉案部分，移由國民法官審理，法院在今天下午4時許，裁定詹羈押禁見。法院認定詹女涉犯五年以上重罪，不羈押無法續行審理，且有串滅證與逃亡之虞，今天下午4時許，裁定羈押。



據警方調查與親友透露，詹母對女兒訂下極為嚴苛的作息，要求她定時讀書、運動，一旦測驗成績不及格或表現不如預期，詹母便會打罵，甚至剝奪其進食權利，以此為懲罰；長期下來，陳女身體日益虛弱，導致這場無法挽回的悲劇。



據了解，陳女在3年前被詹姓母親強迫從南投某私立高中休學後，便遭囚禁在自家一樓的孝親房內。該房間窗戶被完全封死，陳女的手機和所有通訊軟體都被沒收，徹底與外界失去聯繫，房門雖是一般喇叭鎖且未上鎖，但陳女不敢逃家反抗，以致因長期營養不良而被餓死。



陳女高中同學指出，陳女住校時每周生活費僅100元，連室友都感到不捨，陳女曾向同學透露「一度懷疑不是母親生的」，且陳女所有用品都是姊姊用剩的，她經常需要靠同學資助購買餐點，甚至要在學校福利社打掃，以換取早餐；同學回憶，陳女每次寒暑假後返校，總是更加消瘦，在休學前，曾有同學勸她通報社會局，但陳女擔心「只會讓媽媽更生氣」，不敢反抗。



陳父應訊時坦承，雖知道女兒自幼就被妻子嫌棄且管教不當，但妻子性格強勢剽悍，他感到「無能為力」，根本不敢插手干預。陳家長女透露，母親高壓威逼，讓她也不敢過問妹妹情況。



警方進一步調查發現，詹母的強勢與暴行並非首次；早在 23 年前，她就曾因家產糾紛，趁丈夫出差之際，竟痛毆婆婆，並將其關在後陽台一天一夜，不提供飲食，當年曾鬧上新聞版面，導致夫妻倆搬離老家，搬遷至大甲現址。



命案發生後，陳父日南老家民眾議論紛紛，有鄰里指出，詹母可能因次女相貌與其痛恨的婆婆相似，所以才將積怨轉移至次女身上，實施差別待遇，最終釀成這起人倫慘案。





