大甲虎媽、貓爸虐死女兒遭起訴 警嘆：夫軟弱、妻冷血死不認錯

大甲警方偵辦陳女遭虐死事件。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲區去年發生21歲陳女遭50歲母親詹淑珠拘禁致死事件，小鎮發生駭人聽聞命案，引起地方譁然，今日詹女與陳父皆被起訴，詹女延押。大甲警方今日吐露對這對夫妻印象，陳夫非常軟弱，詹女從頭到尾認為是在管教女兒，死不認錯，非常可惡。

大甲警方指出，去年此案發生時，陳父有到警局製作筆錄，對他的印象就是一名軟弱怕妻子的人，他向警方無奈坦承「無力護女」，有次他到一樓探視次女的狀況，女兒事後向詹女說「爸爸終於來看我了」，詹女對丈夫大發雷霆，破口大罵，之後陳父再也不敢插手，不敢踏入一樓房間探視。

至於詹女則是非常狡猾，警方透露，應訊3小時過程，從頭到尾都認為是在管教女兒，不承認有虐待情事，堅持自己沒錯，態度非常囂張，實在很可惡，很少見到這麼冷血無情的父母。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

