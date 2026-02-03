大甲警分局公布春節期間加強交通疏導管制措施 啟用無人機掌握車流狀況





大甲鎮瀾宮媽祖廟香火鼎盛，每年春節期間將有大量人潮車流同時由國道3號大甲交流道進入大甲市區，恐造成甲后路段交通嚴重壅塞及回堵，因此大甲分局特地公布各項交通疏導管制措施。分局長蔡期望表示，大眾運輸拜媽祖、千里順風不塞車，歡迎民眾多多利用大眾運輸參拜及注意相關管制起訖時間；另外大甲分局也預計啟用無人機空拍大甲鎮瀾宮及大甲交流道周邊道路，以利立即掌握各路段車流狀況，若發現車流壅塞情事，即派員警前往交通疏導，以維護交通順暢。

大甲分局表示，民眾春節期間，進入大甲市區多搭乘大眾運輸公共交通工具：(一)坐火車、拜媽祖、不塞車：國營臺灣鐵路股份有限公司於春節期間加開南北雙向往、來大甲區區間車班次，以鼓勵民眾將車輛停放臨近車站(以南為臺中港、清水、沙鹿等站；以北為日南、苑裡、通宵等站)，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮。(二)搭公車、來參香、免堵車：參香民眾請儘量搭乘公車，減少大量車流直接進入大甲市區，因而造成市區回堵。

建議停車地點，美人山營區免費停車場、大甲火車站後方免費停車場：位於大甲火車站後方，大甲體育場、重義一路、二路及義和三街路邊免費停車。接駁時間：2月17日(初一)至2月22日(初六)，每日9時30分至16時10分，每40分鐘一班。接駁路線：美人山營區旁停車場(接駁站)-甲東路-水源路-中山路一段(「站前國王」大樓前公車站牌：接駁點)-南陽街-水源路-甲東路-美人山營區。





