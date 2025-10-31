大甲警分局齊心守望鄰里 強化社區安全聯防





大甲警分局為提升社區巡守隊員協勤知能，特別於31日辦理「114年下半年度守望相助隊常年訓練暨規劃輔導會報」，邀集外埔區、后里區守望相助隊合計538名隊員齊聚一堂，訓練場面熱烈、學習氣氛濃厚，吸引參訓隊員高度學習精神。

大甲警分局為讓隊員們滿載而歸，特別精心規劃多元實用的課程內容。蔡分局長特別宣講「防禦駕駛」觀念，提醒隊員除遵守道路交通規則外，亦須留意周遭狀況，從目視及耳聽察覺，建立預判可能發生意外情境之準備心理，進而預先採取必要防禦動作以避免事故發生，期許多一分正確觀念就能多一分安全。本次訓練也特別邀請臺中市政府消防局第五救災救護大隊外埔分隊隊員許慈軒講授「緊急救護常識及初級救護與自救」課程，並與隊員進行熱列討論與互動，讓隊員充分提升自我保護能力。

蔡分局長表示，守望相助隊是社區安全的重要防線，透過定期訓練提升隊員專業與團隊合作，能有效協助員警維護治安。特別感謝守望相助隊隊員積極熱心的參與，發揮守望相助精神及體現「民力無窮」的價值;真正實踐「鄰里好厝邊」的無私奉獻，讓本轄社區變得安全且達到共同維護社會治安的安全聯防功能。大甲警分局將持續推動此類課程，深化警民合作，打造更安全的居住環境。



