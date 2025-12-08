大甲警攜手靜宜大學啟動海線新住民文化共榮市集 共築愛與安全的奇幻旅程

大甲警攜手靜宜大學，共同舉辦「文化共榮市集」活動，數百名新住民、外籍學生及在地民眾踴躍參與，展開一場全面性的犯罪預防總動員。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

為有效阻斷詐騙犯罪鏈、強化多元族群的財產安全意識，警、學跨域協力深化「識詐」防線，大甲警分局與靜宜大學USR計畫團隊日前在大甲天主堂共同舉辦「文化共榮市集」活動。本次市集以「建構愛與勇氣的奇幻旅程～海線新住民的共榮之路」為核心，不僅促進文化交流，更結合專業警力設置「識詐」專區，向現場數百名新住民、外籍學生及在地民眾，展開一場全面性的犯罪預防總動員。

靜宜大學USR計畫旨在長期陪伴與支持海線地區的新住民家庭、新二代學生、外籍學生與外籍移工。本次活動透過文化交流、故事分享等軟性方式，成功聚集多元文化社群。大甲警分局精準切入，將警政服務延伸至文化共榮場域，透過互動式攤位，將打擊犯罪的使命轉化為一場全民參與的「奇幻旅程」。

有鑑於詐騙集團手法日新月異，且常鎖定資訊相對弱勢的族群，大甲分局特地規劃「識詐宣導專區」，由偵查隊專業員警親自上陣宣講：針對在地民眾，深度剖析「網路購物詐騙」及「假投資、假交友」等常見詐欺模式；針對外籍人士與移工，強化宣導「假求職」及「假投資」詐騙，並提醒勿因貪圖小利而遭利用，淪為詐騙集團的人頭帳戶或車手，以保護自身權益與在臺居留安全。現場互動熱烈，民眾在接收最新防詐資訊後，亦獲得實用宣導品，可謂收穫滿載。

大甲分局再次呼籲民眾，務必提高警覺，並共同堅守反詐騙的「五不原則」：不點、不傳、不信、不借帳戶、不協助領錢，遇有疑義隨時撥打165反詐騙專線或110，共同保護自身財產與人身安全。