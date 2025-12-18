大甲警蔣公路夜市開講 分局長推動「餐桌宣導」防詐交安無國界

【警政時報 林家嘉／台中報導】歲末寒意漸濃，大甲鎮瀾宮前蔣公路夜市人聲鼎沸，民眾圍坐享用薑母鴨、燒酒雞等暖身美食。臺中市政府警察局大甲分局分局長蔡期望昨日（17日）晚間親自率隊深入夜市店家，透過貼近民眾生活的「餐桌宣導」方式，向用餐民眾進行防詐騙與交通安全宣導，讓宣導不再只是口號，而是自然融入日常生活。

蔡期望分局長走進夜市餐桌，逐桌與民眾互動，提醒薑母鴨、燒酒雞等湯品多含米酒成分，食用後切勿心存僥倖駕車上路。他強調，酒精即使經過烹煮仍可能殘留，影響反應能力，呼籲民眾只要食用含酒精料理，就應選擇搭車、代駕或由未飲酒親友接送，確實落實「酒後不開車」原則。

大甲分局分局長蔡期望，走進餐桌向民眾及外籍旅客進行防詐與酒駕防制宣導，互動氣氛熱絡。（圖／記者林家嘉翻攝）

宣導過程中，警方也巧遇來自美國與日本的觀光客正在體驗在地夜市文化。蔡分局長透過同桌台籍民眾協助翻譯，向外籍旅客說明臺灣對酒駕「零容忍」的交通安全政策，並提醒旅遊期間若接獲不明投資訊息或陌生交友邀約，務必提高警覺防範詐騙。親切又貼心的互動，讓外籍旅客留下深刻印象，紛紛豎起大拇指表達肯定。

此外，警方也針對近期常見的「假投資、真詐財」及「假交友誘騙金錢」等詐騙手法進行說明，提醒民眾務必牢記「冷靜、查證、報警」防詐三步驟，守護自身財產安全。蔡期望分局長表示，蔣公路夜市不僅是在地民眾聚集地，也是國際旅客造訪大甲的重要景點，警方將持續透過創新、接地氣的宣導方式，讓防詐與交安觀念深入人心，共同營造安全、友善的城市環境。

