大甲警蔣公路夜市開講 分局長「餐桌宣導」巧遇美日遊客宣導無國界





歲末寒意漸濃，大甲鎮瀾宮前的「蔣公路夜市」人聲鼎沸，許多民眾正大啖薑母鴨進補。大甲警分局長蔡期望於十七日晚間親自率隊，深入夜市店家進行複合式宣導。過程中更驚喜巧遇來自美國與日本的觀光客，蔡分局長隨即透過同桌台籍客人進行互動與宣導文宣，讓防詐與酒駕防治教育跨越國界。

分局長蔡期望在蔣公路夜市的宣導現場，巧遇正體驗在地美食的國外旅客。蔡分局長親自向美、日遊客說明台灣針對「酒駕零容忍」的規定，並提醒在旅遊期間若遇到不明來訊應保持警覺防止詐騙。外籍旅客對於台灣警方的熱心宣導感到相當驚艷，紛紛豎起大拇指比讚，並與分局長合影留念，成功完成一場溫馨的「無國界宣導」。

蔡分局長特別提醒，薑母鴨、燒酒雞等湯品含有米酒成分，食用後千萬不可駕車。他強調：「民眾常有煮過米酒會揮發的誤解，但酒精殘留仍會影響反應力，呼籲民眾，只要有喝酒精性飲料、湯品等，就應該搭車或找代駕。」

除了交安，現場亦針對「假投資、真詐財」與「假交友」等高發詐騙手法進行識詐解說。蔡分局長指出，詐騙不分國籍，呼籲民眾若遇到「保證獲利」或網路交友提及「金錢往來」，必須時刻保持「冷靜、查證、報警」的防詐三步驟，守護好自己的荷包。

蔡分局長表示，大甲蔣公路夜市是國際旅客拜訪大甲的重要景點。警方透過實際行動，讓民眾與旅客都能在安全、零詐騙的環境中享受大甲的熱情。大甲分局將持續與店家合作，貫徹「酒後不開車」原則，共同營造平安、健康的城市形象。



