大甲農會推動「綠意共學 樂活同行」 攜手龍井農會深化在地綠色照顧能量
大甲區農會日南綠色照顧站為持續推動高齡友善與在地陪伴服務，昨日辦理「綠意共學 樂活同行 農會攜手綠色照顧向前行」課程，特別邀請臺中市龍井區農會綠色照顧站分享多年實務經驗，將近40名人員，透過經驗交流與互動學習，深化綠色照顧的永續經營模式。
課程由龍井區農會推廣部林琇琪指導員擔任講師，從場域營造、制度建構到標準作業流程（SOP）的實際運作，完整介紹綠色照顧站如何穩健推動、長期發展。課程中更分享龍井區農會綠色照顧站的實務亮點-由第一屆5位學員成長為現今的志工講師，持續投入服務與教學，展現綠色照顧「學習、陪伴、回饋」的良善循環。
課程內容多元豐富，透過認識家鄉特色作物並進行書寫與分享，促進學員語言表達能力；結合歌唱、律動與童謠帶動唱，拉近彼此距離、活絡筋骨；並運用再生資源設計團體合作活動，讓學員在動手動腦中提升互動與合作精神。課程最後安排學員心得分享，讓每一份學習與感受都能被傾聽與珍惜。
大甲區農會總幹事黃瑞祥表示，日南綠色照顧站每週三持續辦理多元且溫暖的課程，期望透過「綠意共學」，讓照顧成為生活的一部分，讓陪伴在社區中持續發生。未來也將持續攜手各地農會與綠色照顧站，共同打造更具溫度與永續力的在地照顧網絡。
