大甲農會日南綠色照顧站開辦新年度課程 打造溫暖有感學習環境





大甲區農會日南綠色照顧站昨日開辦新年度課程，參與學員三十餘人，推出《我們的生活故事》8 週身心互動健康教學系列課程，邀請徐如瑜老師擔任講師，透過多元活動陪伴長輩促進身心健康、強化自我認同，打造溫暖有感的學習環境。

課程第一週主題為「認識我－我是無價珍寶」，課程內容結合運動、戲劇互動、人際互動、認知遊戲與繪本故事，以「認識我 看見你 關於我們」為核心主軸，協助長輩從身體活動與故事表達中，看見自身價值並增進彼此互動。

廣告 廣告

課程中安排穴道按摩與上肢伸展運動，並透過按摩球進行實作，讓長輩在動中覺察身體、放鬆身心；暖身活動以「世界上沒有一模一樣的存在」引導學員思考自我獨特性，主題活動則鼓勵學員分組創作專屬於自己的圖像作品，展現豐富想像力與生命故事。同時也融入心理健康小知識，協助長輩理解自我價值對心理健康的重要性。

首堂課程亦迎來新學員加入，透過自我介紹與互動交流，促進彼此認識，並共同推選班長、副班長、總務及組長，建立團隊合作與參與感，為新年度的學習旅程奠定良好基礎。

大甲區農會總幹事黃瑞祥表示，綠色照顧站持續以多元、溫暖且貼近生活的課程設計，陪伴長輩動身體、說故事、找回自信與笑容。《我們的生活故事》系列課程將於未來數週持續展開，期待透過綠陪伴與綠學習，讓每一位長輩都能感受到自己是獨一無二、無價珍寶的存在。



更多新聞推薦

● 台鐵春節疏運加開271列次 1/13起陸續開放訂票