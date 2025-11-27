大甲農會辦聖誕苔球手作 推高齡友善綠療癒活動

50位65歲以上長者及志工熱情參與聖誕紅與麋鹿的祝福之療癒手作活動，高興的營造濃厚的聖誕氛圍。（記者陳榮昌攝）

大甲區農會大力推廣高齡友善與照顧理念，昨日假日南綠色照顧站舉辦「志工暨高齡者綠生活加值體驗活動—聖誕紅與麋鹿的祝福療癒手作·繽紛聖誕苔球」，計有50位65歲以上長者學員及志工熱情參與，透過植物療癒體驗，展開一場身心靈的綠生活之旅。

活動邀請綠照門甘明又老師帶領課程，偕同含羞草老師(正念協會吳錫昌理事長)、小蜜蜂老師(北投社大水電陳詩薇社長)及農會二位農業志工，結合綠照顧、綠療癒與綠呼吸概念，從植物介紹、手作示範到全程指導，陪伴長者以雙手感受自然、享受創作的樂趣。課程以節慶限定的「聖誕紅」為主角，搭配麋鹿公仔與苔球創作，營造濃厚的聖誕氛圍，讓長者們在歡笑中親手製作專屬於自己的節慶盆栽。

聖誕紅鮮紅的苞葉象徵喜悅與祝福，是冬季最具代表性的節慶植物。講師也分享植物小知識：聖誕紅的中央小黃花才是真正的花，並介紹紅、粉、白及斑葉等多種品系。此外，活動更加碼贈送象徵平安長壽與富貴好運的「羅漢松」，讓每位學員把祝福帶回家。

課程中也向學員分享「自然療癒」的益處。研究顯示，接觸動植物可帶來正向情緒，提升心理安全感；而綠色植物亦能有效改善室內空氣品質，3坪空間擺放一盆6吋植栽，就能協助淨化近87%的室內污染物。

在手作部分，講師以高齡友善方式示範「苔球包飯糰法」，讓長者更易上手，從整理水苔、包裹根部到繞線定型，每個步驟都充滿細緻關懷。完成後搭配底盤、小白石及節慶公仔，大小朋友看到都直呼可愛。

農會總幹事黃瑞祥表示，透過這次活動，長者們在自然與手作中獲得放鬆、專注與成就感。未來將持續結合農業、園藝與健康促進，打造更多讓長者「愈動愈快樂、愈學愈健康」的多元課程，陪伴社區長輩享受活力生活。