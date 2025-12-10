大甲追債變血案！疑欠4萬5男先動手反被砍 砍人被砍都有前科

台中大甲驚傳債務糾紛引發流血衝突！22歲朱姓債主不滿31歲王姓男子積欠4萬5000元未還，竟帶人持利刃、空氣槍上門討債，導致現場血跡斑斑，目擊居民直呼「打這樣就好了」，事後警方調查發現，涉案三人竟均有前科，令人不寒而慄！王男頭纏紗布、右臂纏在襯衫內，妻子僅稱與朋友吵架，對傷勢避而不談，警方已逮捕動手2人，全案依法偵辦中。

受傷的王姓男子頭部纏著紗布，右手因傷勢較重而固定在襯衫內。(圖／TVBS)

台中大甲日前發生一起債務糾紛引發的暴力事件，一名31歲王姓男子因積欠4萬5000元債務未償還，遭22歲朱姓債主帶人上門討債，最終演變成流血衝突。警方調查發現，涉案三人均有前科紀錄，朱姓男子使用利刃及空氣槍攻擊王姓男子，造成現場血跡斑斑，令附近居民感到恐慌。

朱姓男子使用利刃及空氣槍攻擊王姓男子，造成現場血跡斑斑。(圖／民眾提供)

事發後，受傷的王姓男子頭部纏著紗布，右手因傷勢較重而固定在襯衫內。當記者詢問事發原因時，王姓男子表示交給司法處理就好。在其妻子的攙扶下，王姓男子返回租屋處，夫妻二人對於受傷原因避而不談。王姓男子的妻子僅簡短回應是與朋友吵架，並表示不清楚具體原因，只透露丈夫右手臂受傷。

王姓男子返回租屋處，夫妻二人對於受傷原因避而不談。(圖／TVBS)

目擊民眾說明事發經過，表示對方來了兩台車，有人在衝突中似乎勸阻說「打這樣就好了」，推測可能是來給王姓男子一個教訓。據了解，王姓男子積欠約4萬5000元不願償還，12月9日晚上，22歲朱姓債主帶著朋友前來討債，雙方隨即爆發衝突，王姓男子被朱姓男子用利刃及空氣槍攻擊。警方根據監視器畫面逮捕了動手的兩人，並確認砍人和被砍的三人都有前科紀錄。

朱姓債主一行人已經離開。執法人員在現場發現四處都是血跡，甚至橫跨馬路。(圖／TVBS)

警方抵達現場時，朱姓債主一行人已經離開。執法人員在現場發現四處都是血跡，甚至橫跨馬路。事發超過10小時後，案發現場的血跡已經氧化乾涸，但仍清晰可見。附近居民對此感到心有餘悸，表示沒想到如此暴力的事件會發生在自家附近。

