大甲鎮瀾宮發放春聯 韓國瑜：馬上幸福代表人民心聲

（中央社記者王承中台北10日電）立法院長韓國瑜今天與副院長江啟臣一同前往大甲鎮瀾宮，發放立法院馬年春聯。韓國瑜表示，今年春聯特別選擇「馬上幸福」代表大多數台灣人民心聲，希望能讓全民擺脫各種陰霾，走向更光明、更快樂的2026年。

立法院今天透過新聞稿指出，韓國瑜上午與江啟臣出席大甲鎮瀾宮春聯發放活動，包括國民黨立委顏寬恒、鎮瀾宮董事長顏清標、台中市副市長鄭照新等人都參加活動。

韓國瑜致詞時表示，他和江啟臣選擇在香火最鼎盛的大甲鎮瀾宮當作發放立法院春聯的第一站，鎮瀾宮300年來信徒滿天下，媽祖婆在台中地區庇護著廣大的鄉民朋友。

韓國瑜說，今年春聯選擇「馬上幸福」，「幸」是歷經困難而得到了美好的成就；「福」是透過祭祀，敬天拜神而得到美好的結果。具此「幸」、「福」涵意的春聯，在大甲鎮瀾宮發放更是別具意義。

江啟臣表示，韓國瑜給人溫暖、溫馨又親切的幸福感，這種感覺也是台中市要帶給大家的感覺，希望所有人到台中就能「看到幸福、感受幸福」。

江啟臣指出，過去這些年來，台中快速發展，在台中市長盧秀燕還有市府團隊努力下，台中在6都的幸福指數評比一直都是第一名。希望未來也能更好、更棒，成為代表全台灣城市的旗艦城市。（編輯：謝佳珍）1150110