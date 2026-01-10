大甲鎮瀾宮首發「馬上幸福」春聯 韓國瑜：盼人民擺脫陰霾

立法院長韓國瑜日前公開馬年的春聯「馬上幸福」，今（10）日上午與立院副院長南下台中大甲鎮瀾宮，發放首批正、副院長聯名款馬年春聯。韓國瑜表示，希望透過這張春聯傳遞的心聲，讓全台灣人民都能夠擺脫鬱悶心情、擺脫各種陰霾，走向更光明、更快樂的2026年。

韓國瑜。(圖/中天新聞)

韓國瑜在受訪時表示，聽說有民眾今天一大早4、5點就前來排隊領春聯。他說，選擇大甲鎮瀾宮作為立院正、副院長發春聯的第一站，因為大甲鎮瀾宮的信徒滿天下，從清朝雍正8年（1730年）到現在，300年來媽祖婆在台中地區保護所有鄉民好朋友，媽祖精神展現3個重點，大愛、慈悲、行善，這也符合鎮瀾宮董事長顏清標的要求，不停的在地方做好事。

廣告 廣告

韓國瑜指出，今天特別選到鎮瀾宮向大台中鄉親發放像麵包剛出爐一樣的春聯，特別選擇的4個字、代表大多數人的心聲「馬上幸福」。他希望春聯所傳遞的心聲，讓全台人民能夠擺脫鬱悶心情、擺脫各種陰霾，走向更光明、更快樂的2026年。

韓國瑜馬年春聯。(圖/截自韓國瑜臉書)

延伸閱讀

「學姐」順利生下摩羯寶寶 黃瀞瑩：歡迎寶貝來到地球

民眾黨拍板了！2026首波議員提名人選名單曝光

輝達進駐北士科陷僵局 黃瀞瑩：「圖利」二字嚇壞公務員