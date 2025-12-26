大甲鐵砧山再生 彩色項鍊串聯景點

台中大甲鐵砧山是海線的熱門景點之一，市府推動再造新地景計畫，總經費3000萬元，以全區整體規畫為核心，重新活化鐵砧山遊憩環境。市府觀旅局指出，透過「彩色項鍊」設計概念，將景區內各具特色的旅遊節點串聯起來，歷經1年已全數完工，歡迎民眾造訪。

觀旅局推動「大甲鐵砧山風景區休憩節點營造彩色項鍊串聯計畫工程－再造新地景」，總經費3000萬元，工程自民國113年底開工，並於今年底順利完工。

觀旅局長陳美秀表示，計畫動線自成功路沿線的劍井作為起點，依序串聯雕塑公園、永信運動公園，並以山頂節點遠眺西海岸線與夕陽美景作為終點，採重點式改建並強化點狀景點間的串聯關係。

廣告 廣告

工程過程中沿道路新增部分人行步道，重新規畫友善的人行與車行動線，不僅提升人車通行安全，也同步優化視覺景觀，進一步強化開放空間的可及性與連續性，帶動整體觀光人潮。

觀旅局指出，工程以全區整體規畫為核心，重新活化鐵砧山遊憩環境，透過「彩色項鍊」的設計概念，將景區內各具特色的旅遊節點串聯起來，整合遊憩資源，形塑嶄新的海線景觀風貌，並打造兼具休憩、漫遊與停留功能的全齡友善旅遊空間。

工程亮點包含多項景觀與設施更新，其中雕塑公園新設蜂巢造型遮陽棚，呼應既有鐵砧山標誌系統；成功路沿線擋土牆進行景觀美化，運用石板、卵石骨材及岩面磚等多樣建材混合拼貼，呈現頭嵙山地層特色與土壤色況，並融入灰面鵟鷹、五色鳥與狗花椒等在地生態意象；此外，山頂也新設觀景台，讓遊客飽覽優美風光。