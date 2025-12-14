大甲高中荷塘藝術月登場 陶藝中心陶藝展同步開幕

臺中市立大甲高中「第29屆荷塘藝術月」盛大揭幕。今年以「藝彩之韻」為主題，融入烏克蘭四大藝術特色，規劃多元內容，展現學校深耕美感教育的豐厚成果。

大甲高中校長高榮利表示，荷塘藝術月已成為學校最具代表性的藝文品牌，透過跨領域活動設計，讓學生從視覺藝術、表演藝術到文化理解皆能獲得溫潤。今年融入烏克蘭文化主題，使學生在創作與展演中拓展國際視野，並從不同文化美學中激發創意。陶藝展「青白泥語・刻畫時光」以泥土與釉色訴說對生活、時序與土地的感受，更呈現學校藝術教育多向度發展的成果。

陶藝中心總幹事黃嘉男主任指出，本次陶藝展結合教育局推動的「思用樂學・創造永續」美學蔓延計畫，由大甲高中擔任「傳藝領航之星」學校，並與臺中一中及長億高中跨校合作。學生透過創作對話、觀摩分享與共同策展，不僅激盪創意能量，也深化藝術教育的共享與連結。

今年荷塘藝術月推出一系列活動，包括陶藝展、英語歌唱比賽、創意短劇競賽、藝術專題展、學生明信片與彩蛋設計活動、牧歌廣場展演等，為校園帶來一整月豐富多元的藝文饗宴。大甲高中期盼透過活動讓藝術走入日常、走進學生生命，使荷塘藝術月持續成為臺中市最具代表性的校園藝術節慶之一。