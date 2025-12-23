大疆無人機在美市占7成以上 川普政府禁進口、全美駕駛急囤貨

美禁止進口大疆等外國無人機。圖為2019年3月，美國加州門羅公園市（Menlo Park）消防局展示一架搭載美製熱像儀的大疆無人機。美聯社



美國聯邦通訊委員會（FCC）週一（12/22）宣布，將禁止進口或銷售中國「大疆」無人機及所有外國製無人機與零組件，但不包括已在市面販售的機型。消息一出，全美近50萬名商用無人機駕駛強烈反彈，許多駕駛已開始囤貨。

FCC指出，中國無人機品牌大疆（DJI）、道通智能（Autel Robotics）等外國製無人機可能對美國國家安全構成「不可接受的風險」。

《華爾街日報》報導，美國至少自2017年就尋求禁用中國無人機，最初是美軍禁用大疆無人機，因為恐有網路安全漏洞。華府多年來不斷警告，大疆無人機蒐集的資料可能落入中共手中，中共當局甚至可能操控或干擾美國境內的無人機。

隨後，聯邦官員也警告公用事業業者勿使用大疆無人機檢查水壩與電網；五角大廈也將大疆標註為中國軍事公司，大疆曾為撤銷這項標註提起訴訟，被判敗訴。

FCC週一宣布，週日接獲一個白宮領導的小組通知，稱外國無人機存在「不可接受的風險」，因此將大疆、道通智能等所有外國無人機均列入「受管制清單」（Covered List）。被列入清單的公司將無法取得新的進口或銷售許可。

目前FCC的禁令不包括已在市面販售或消費者已購買的機型，但FCC也有權將舊型號加入禁用設備清單。

大疆在美市占率達70%至90%

《華爾街日報》指出，在美國商用、地方政府及業餘無人機市場，大疆的市占率達70%至90%。全美近50萬名獲認證的商用無人機駕駛員對於禁令強烈反彈，許多駕駛向國會議員和白宮寄信求助。他們擔憂自己依賴中國製無人機的生計將無以為繼，因為目前並無西方生產的替代無人機可用。

不少無人機駕駛也開始囤積市售的大疆無人機、電池及備用零件。

在印地安那州經營工地監控公司的艾伯特（Eric Ebert）表示：「我完全支持美國製造，我開雪佛蘭皮卡車。但是美國製無人機無法匹敵。」

艾伯特旗下有7名無人機駕駛，負責監控數千英畝的太陽能與風力發電設施施工。他的公司已囤積36台無人機及相關設備，「因為我們知道2026年會是什麼光景」。

過去幾個月來，要購買大疆無人機已更困難，因為美國海關與邊境保護局（CBP）扣押大批大疆進口貨物，懷疑涉及強迫勞動。大疆否認這些指控。

美製造商：大疆優勢來自中國政府補貼

在亞利桑那州經營無人機駕駛學校的瑞佛迪奧（Greg Reverdiau）最近蒐集到約8000名商用無人機駕駛對大疆禁令的調查回應。結果顯示，約43%的駕駛認為禁令會對公司造成「極其負面的影響」或「可能關門」；約85%表示公司可能只能再撐兩年。

瑞佛迪奧說：「大家購買大疆無人機，不是因為它是中國製，而是因為它買得到、價格實惠且性能可靠。」

但西雅圖無人機製造商Brinc Drones創辦人芮斯尼克（Blake Resnick）表示，大疆的優勢來自中國政府大量補貼。Brinc Drones能製造可破窗、室內飛行並拍攝建築平面圖的無人機，已銷售給700多個公共安全機構。

五角大廈已啟動「無人機優勢」（Drone Dominance）計畫，目標是在2027年前耗資11億美元，向美國無人機製造商採購數十萬台系統。美國總統川普6月簽署行政命令，呼籲放寬無人機限制並增加對美國製造商投資。

大疆週一發表聲明稱，對 FCC 的決定感到失望，並重申產品安全性。聲明指出：「對大疆數據安全的相關疑慮並無事實依據，只是反映保護主義，違反開放市場原則。」

