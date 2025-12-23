大疆無人機遭美FCC列「不可信供應商清單」 陸商務部：單邊霸凌

記者高珞曦／綜合報導

美國聯邦通訊委員會（FCC）最近公告，將針對包含中國大陸「大疆」（DJI）、道通智能（Autel Robotics）等「所有外國製無人機與關鍵零組件」，列入不可信供應商清單（Covered List）。陸商務部23日稱中方堅決反對此類單邊霸凌，若美方一意孤行，中方將堅決採取必要措施，維護中國大陸企業的正當權益。

陸商務部23日表示反對美FCC將他國企業生產製造的無人機系統與零件列「不可信供應商清單」，並指美方泛化國家安全概念實施單邊霸凌。（圖／翻攝自《央視》）

大陸商務部23日在「答記者問」上表示，美國以所謂「國家安全」為由，將所有外國生產的無人機系統及其關鍵零件等，列入「不可信供應商清單」，陸方對此堅決反對。

陸商務部提到，美國近年不顧中美2國企業開展正常商業交易和貿易往來，不顧中美2國業界的強烈呼聲，一再泛化國家安全概念，動用國家力量打擊包括中國大陸在內的他國企業，這是典型的市場扭曲和單邊霸凌做法。

陸商務部稱，陸方敦促美方停止錯誤作法，立即撤銷有關措施。若美方繼續一意孤行，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國大陸企業的正當權益。

