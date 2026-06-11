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荒謬大師沈玉琳才大病出癒，日前卻被拍到在西門町禁菸區使用加熱菸裝置，今天他首度回應，強調自己真的要注意改進。而針對演員傅子純也罹患血癌，卻不幸病逝，沈玉琳則說很震驚不捨，但這個病真的很難察覺。

大病初癒，暌違8個月，荒謬大師沈玉琳重返節目，恢復元氣，但日前卻被拍到，在西門町禁菸區三度使用加熱菸裝置。工作中途休息時間，難忍菸癮，沈玉琳直接在西門町抽菸，尷尬的是當天正好就是63禁菸節，更別說他才剛出院，重返螢光幕前。主持人沈玉琳：「我就是下次真的，要注意要改進啦，戒菸很難，事實上我之前戒菸門診，醫生也告訴我說，戒菸沒辦法靠意志力，那當然我們現在的規定，很多區域是不能抽菸的，所以自己會多注意。」

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大病初癒遭拍在禁菸區「抽菸」 沈玉琳：下次真的要改進

大病初癒的沈玉琳，日前在西門町禁菸區被拍到使用加熱菸裝置。（圖／CTWANT）

也強調自己的病和抽菸沒有直接關聯，但會努力戒菸，畢竟抗癌成功後，逐步恢復工作，也已經接下多個主持節目，身體還是要顧。但也談到，演員傅子純同樣罹患急性血癌，但不幸病逝，讓他非常震驚。主持人沈玉琳：「很震驚很不捨，我也很喜歡看他演戲，也是演藝圈的一個，巨大的損失，當然我剛剛講說，這個病實在很難預防，甚至也很難察覺。」

大病初癒遭拍在禁菸區「抽菸」 沈玉琳：下次真的要改進

沈玉琳強調自己下次會注意改進。（圖／民視新聞）

的確難預防，因為傅子純妻子甚至傅子純自己都沒料到，會走的這麼突然。主持人沈玉琳：「疲倦又覺得是慢性疲勞，牙痛又看牙科，就像我看了兩間牙科，當牙周病在治，殊不知其實那就是，白血病的徵兆，可是因為它的機率又很低，它只有十萬分之幾。」鬼門關前走一遭，沈玉琳感觸不少，但若能戒菸對身體更好。

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