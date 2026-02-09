大病初癒1／沈玉琳四月回歸《女孩》外景 林襄等搭檔助陣復工

沈玉琳完成第四期療程，經過休養自曝胖了10公斤。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

沈玉琳去年7月因身體不適住院，後續檢查確診罹患白血病（血癌），隨後從內湖三總轉至台大醫院接受治療，專心養病。近日他證實將於年後復出，時報周刊CTWANT掌握，除棚內帶狀節目外，他還將回歸《女孩好野》等兩個外景節目，復工態度相當積極。

隨著沈玉琳復工在即，《女孩好野》也準備第三季前置作業。（圖／女孩好野粉絲專頁）

沈玉琳手握《11點熱吵店》、《女孩好野》以及 YouTube 網路節目《威廉沈歡樂送》等主持棒。先前他在復出預告時，未對回歸《女孩好野》第三季做出回應。據了解，該季原訂於去年8月開錄，卻在開錄前夕因沈玉琳住院而喊卡。

知情人士透露，隨著沈玉琳健康狀況好轉，製作單位已悄悄展開錄影前置作業，並通知風田、張立東、林襄等節目主力，預計於4月重新開錄。但考量到節目需進行外景拍攝，製作團隊將放慢錄影節奏，以配合沈玉琳的身體狀況，據悉節目同時也接洽梁赫群作為備案。

面對體力疑慮，沈玉琳直言若要復工就會全面復工。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

沈玉琳告假螢光幕7個月，目前已完成第四期療程，他透露：「主治醫師看了檢測報告表示，不必做骨髓移植，但仍需住院一段時間等待血球恢復。」沈玉琳也表示，白血病治療副作用不多，主要是預防感染，目前身體狀況穩定。他也向媒體表示，下週可不可出院要由主治醫生決定，「不過用請假的方式回家過年是一定沒問題的」，雖然主治醫師尚未同意，但如果能夠在家裡陪伴老婆和女兒，並與老朋友聚會，為元宵節前回歸主持工作養精蓄銳便覺得幸福。

除了《女孩好野》，沈玉琳手上還有《11點熱吵店》以及 YouTube 網路節目《威廉沈歡樂送》。對於外界關心復工後體力是否吃得消，沈玉琳表示，如果復工就會全面復工，「血液疾病只要血球回復正常值，就與一般人沒有兩樣，因此請大家放心。」若能順利出院，每個月要回診一次，主要是看驗血報告，「生活飲食沒有特別限制，就是睡眠品質要好，營養要均衡」，也透露老婆芽芽每天都會帶大餐給他，現在體重比剛住院胖了8公斤。

沈玉琳為了養家十分拼命，結婚15年來不僅還清3000萬債務，也陸續購入多處房產。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

堪稱拼命三郎的沈玉琳，結婚15年來不僅還清3000萬債務，也陸續購入5處房產，讓妻女生活衣食無虞。過去他體重一度超過80公斤，體脂偏高、肝功能數值亮紅燈，健康狀況一度令人擔憂。為改善體況，他開始實行168間歇性斷食，搭配超慢跑運動，並嚴格控管飲食，減少碳水化合物攝取、戒除糖分，最終成功減重17公斤，卻仍罹患血癌。

現在他經過治療與休養後，計畫元宵後復工，在心態上不把自己當病人，「該錄影就錄影，該休息就休息」，他曾說過，「如果復工就會是全面復工，血液疾病只要血球回復正常值就跟一般人沒兩樣」，期待活力滿滿的沈玉琳健康回歸。

