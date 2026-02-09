大病初癒2／趙露思戰勝失語症 重返螢光幕槓上前東家

納豆歷經腦中風，現在身體恢復也和依依結婚即將當爸。（圖／侯世駿攝）

資深藝人沈玉琳去年7月底驚傳疑因猛爆性肝炎住進加護病房，事後他在臉書粉專上證實罹患白血病，宣布全面停工專心治療。經過七個月療程，沈玉琳養胖10公斤，醫生評估他不必進行骨髓移植，目前已可返家過年，他也計畫於元宵節過後回歸工作。

納豆則在2022年初因腦出血中風緊急就醫，全靠女友依依不離不棄陪伴度過難關。經過長達兩年的積極復健與休養，他每天保持12小時充足睡眠、戒酒、遠離高油炸食物，終於在2024年重返螢光幕。同年底，他與依依結婚，兩人也將於今年6月迎接巨蟹座寶寶。

趙露思曾罹患失語症，一度需以輪椅代步，體重驟降至38公斤。（圖／翻攝自趙露思IG）

大陸女星趙露思2024年底罹患失語症，一度無法開口說話、需以輪椅代步，體重驟降至38公斤，生活起居皆需依賴他人協助。經過治療，她逐漸康復，去年8月更在微博公開指控前經紀公司銀河酷娛，稱對方要求她賠償生病取消的代言費，甚至擅自劃走205萬人民幣，引發合約糾紛。最終，阿里巴巴旗下娛樂公司「虎鯨文娛」出手收購銀河酷娛，並與趙露思簽下五年新合約，幫助她免於天價違約金，順利重整演藝事業。

因癌症封麥的江蕙，現在已重返歌壇。（圖／寬宏提供）

台語歌后江蕙則在2015年宣布封麥後淡出演藝圈九年。2024年，她在社群網站坦承，當年身體出現「極大的變化」，為了不讓團隊與歌迷擔心，她選擇自行服藥控制，暫時隱瞞病情。在開刀與反覆化療的抗癌過程中，她多次面臨生死考驗，並出現肺栓塞、大出血等後遺症，連嗓音也受影響，一度連正常說話都困難。戰勝病魔後，江蕙於同年國慶晚會正式重返歌壇。

