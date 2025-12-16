大發工業區塑膠工廠火警 高市府環保局依法裁處並全程監控空品品質

高市府環保局今(十六)日上午十一時二十九分透過AI雲端監控系統發現大發工業區有黑煙竄出，立即派員前往稽查，經查為禹○公司在塑膠製品製造程序中，製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放；該行為違反《空氣污染防制法》第三十二條規定，環保局將依法裁處十萬至五百萬元罰鍰。(見圖)

環保局今(十六)日說明，火警發生於今日上午十一時二十九分，空污小組立即到場監測空品，火焰離子偵測器(FID)檢測總碳氫化合物(THCs)為7.0ppm、總懸浮微粒(TSP)為0.108mg/m3，除TSP略高外，其餘數據無異常。當前風向為偏西北風，污染物向東南方向傳遞，預估受影響區域包括高雄市大寮區及屏東縣新園鄉，環保局提醒周邊居民注意盡量待在室內，緊閉門窗，減少外出，如需外出請戴好口罩，環保局將持續追蹤空氣品質狀況。

環保局呼籲，業者應妥善維持廠區作業安全，對違規造成空氣污染者，依法裁處並移送法辦，以保障民眾健康與環境安全；民眾如發現異味或疑似污染情事，可撥打一九九九市政專線或○七-七三一七六○○環保局公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處。