大發工業區塑膠廠爆炸存疏失？ 高市府擬開鍘

大發工業區禹青企業公司火警，環保局全程監控空品狀況並依法裁處。（記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

大發工業區塑膠工廠十六日上午發生火警，環保局指出，經透過AI雲端監控系統發現區內有黑煙竄出，立即派員前往稽查。經查為禹青企業公司在塑膠製品製造程序中，製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放。該行為違反《空氣污染防制法》第32條規定，環保局將依法裁處十萬至五百萬元罰鍰。

環保局表示，火警發生時風向為偏西北風，污染物向東南方向傳遞，預估受影響區域包括高雄市大寮區及屏東縣新園鄉。環保局提醒周邊居民注意盡量待在室內，緊閉門窗，減少外出，如需外出請戴好口罩，環保局將持續追蹤空氣品質狀況。

環保局呼籲，業者應妥善維持廠區作業安全，對違規造成空氣污染者，依法裁處並移送法辦，以保障市民健康與環境安全。市民如發現異味或疑似污染情事，可撥打一九九九市政專線或０七-七三一七六００環保局公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處。