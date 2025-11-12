大發韓式料理轉型！「拌伴반반」三醬拌飯、沙拉義大利麵爆紅，零味精、有機蛋打造最乾淨的韓食
經營10年的「TAEBAK大發韓式料理」畫下句點後，老闆陳鋒鍇與韓籍妻子漢娜決定重新出發。兩人共同創立全新品牌「拌伴 반반健康韓食」以健康作為核心理念，讓韓式料理展現截然不同的樣貌。這一次他們想做的除了是美味又健康的韓食外，還有回到最單純的飲食初心。
回顧過去，「大發」以濃郁、道地的韓國風味深受喜愛，也曾是台灣韓食風潮的代表之一。儘管事業正盛，陳鋒鍇卻選擇在那個時候按下暫停鍵，「開始有了年紀，也準備迎接新生命，我和太太都更在意吃進身體裡的東西。」他分享這份體悟讓夫妻倆開啟新的方向，希望能把自己每天都願意吃、也能放心讓小孩與長輩吃的食物，做成人人都能接受的健康韓食。
「我們想做出市場上還沒有的韓國健康餐。」陳鋒鍇語氣堅定地說，品牌精神延續「大發」當年的誠意，餐點依舊由老闆娘親自發想、老闆實際動手烹飪，不使用味精與人工原料、不找代工廠，所有料理與小菜都由團隊親手製作。
為了落實極致健康的理念，「拌伴」採用有機紅心雞蛋、初榨橄欖油，並選用通過ISO22000與HACCP雙認證的蔬菜，店內更引進超音波洗菜機，有效分解農藥殘留。所有水源皆經過多層過濾，料理過程嚴控溫度與油量，成分標示清楚，營養資訊完整呈現，陳鋒鍇補充：「健康餐不是只少油少鹽，而是要乾淨、安全、透明，讓人知道自己吃的是什麼。」他把10年廚藝經驗與韓國取經的心得融入新品牌，堅持使用韓國原裝調味料，確保料理能保有韓味靈魂，同時呈現更輕盈的層次。
「拌伴」主打自由搭配與高纖低油的概念，菜單上最受歡迎的「三醬拌飯」集結多款蔬菜與手工醬料，味道清爽卻層次豐富；而「沙拉義大利麵」則結合韓國流行的輕食風潮，以Q彈義大利麵搭配特製沙拉醬，既輕盈又飽足，是近來韓國藝人圈掀起的新健康飲食靈感，漢娜笑著說：「大家對韓國料理的印象往往是重口味，但我們想讓人知道，韓食也能清新、乾淨又好吃。」
對陳鋒鍇而言「拌伴」的誕生是一場重新思考。他希望健康的概念能真正走進生活，「我們每天都在吃自己做的餐，這是我們願意給孩子、給長輩的食物。」他說這份堅持延續了夫妻倆的默契，餐點依舊以家人的味蕾為基準，卻更講究營養、乾淨與真實。目前「拌伴」中山店以提供外帶服務為主，店內設有少量座位。老闆陳鋒鍇坦言，多數人習慣將韓式料理視為聚餐選擇，因此初期外帶生意經營不易。然而隨著周遭的上班族群對飲食健康越來越注重，開始有越來越多人願意選擇到「拌伴」外帶餐點。客群的這項轉變讓陳鋒鍇感到相當有成就感，也證明了健康韓食的市場潛力。
品牌資訊
中山門市
地址： 台北市中山區錦州街298號
電話： 02-2517-5575
營業時間： 11:30 - 19:30 (無公休、午休)
信義門市 (永春站)
地址： 台北市信義區林口街66巷2號
營業時間： 11:30 - 19:30 (每日營業)
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
