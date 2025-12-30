大白天學校拉保險 忘了做這事官司上身

林姓保險員涉嫌擅自闖入學校拉保險，被橋頭地院判罪。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市林姓保險員大白天擅自進入校園，跑到2樓輔導室推銷保險，卻因忘了辦證件，經校方報警處理後函送法辦，被橋頭地院依無故侵入建物罪，判處拘役30天，得易科罰金。

據了解，2025年6月4日上午10點多，楠梓區援中港路援中國民小學並未對外開放，被告林男未經校方同意，也未在校門口警衛室換證，即涉嫌擅自從左側門進入，甚至跑到2樓輔導室找人推銷保險。

案經鄭姓校務主任發現，報請楠梓分局處理，辦案人員帶回林男製作筆錄，釐清案情後，依侵入建築物及附連圍繞土地罪嫌，移送橋頭地檢署偵查、起訴，承辦檢察官並認為涉案情節輕微，聲請法院簡易處刑。

廣告 廣告

鄭女指出，林男曾致電至學務處欲推銷保險，當下有告知換證相關規定﹔林男則不否認有這通電話，但否認犯行。

承辦法官開庭調查，據校方監視器畫面，認定林男擅闖校園，影響師生上課、上班，並危害校園安寧秩序，判處拘役30天，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

台南55歲男朝59歲女友潑酸後自殘傷重不治 女送醫治療

曹西平走了…晚年家庭生活曝光 「沒血緣卻如家人」成生前重要依靠

拚手氣！12/30 大樂透、今彩539開獎啦

