大白天開奧迪「偷鋁合金型材」 網笑：車子也是偷的吧

大陸四川成都10月30日，有男子光天化日之下開著奧迪（Audi）偷型材。（合成圖／翻攝自微博／大象新聞）

大陸四川成都10月30日，有頭戴紅色帽子、面戴口罩的男子光天化日之下開著奧迪（Audi）Q7偷鋁合金門窗型材，企圖偷第2條型材時被老闆發現，遂拔腿狂奔，老闆愣了1秒後，隨即身手矯健的將車上的型材搶回。

據陸媒《大象新聞》報導，事後老闆尹先生在31日回應男子開奧迪偷型材一事：「大概50斤的樣子吧，幾百塊錢吧，沒想到大白天來偷。他又想去拿其他的，剛開始我也不知道他想幹嘛，後來我出去發覺他開始跑了，我才發現是小偷，已經報案了。昨天晚上小偷就被抓了。」

影片曝光後也引發大陸網友熱議，「小偷這是高配犯案卻選了低配目標啊。幸好老闆反應快搶回了，也提醒大家不管價值多少，防盜意識不能少」、「目無王法， 車子是借的還是偷的」、「這個小偷智商堪憂，莫非車也是偷的？」、「50斤啊這也偷？」、「無法無天。」

