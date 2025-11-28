大白菜有黑點代表壞了？菜販給「1解答」 4挑選原則曝光

廖炯程表示，大白菜葉上有黑點不用擔心，可以安心食用。示意圖／翻攝自Pixabay

天氣漸涼，不少人愛在火鍋中加白菜。知名菜販廖炯程在臉書粉專發布貼文，指出市場常見的大白菜又分包心白菜跟山東白菜，包心白菜台語讀做「包北阿」，是所有火鍋菜盤裡最不張揚、卻最耐吃的底牌，還是湯底的甜味擔綱。他接著分享，挑選大白菜4個準則。

大白菜跟小白菜同種嗎？廖炯程解答了

廖炯程在臉書發布貼文，指出大白菜原產於中國北方，因此相當耐寒，冬天還能像松樹一樣挺著一身青葉，所以古時候叫它菘菜。另外，很多人會以為小白菜是還沒長大的大白菜，其實兩個都是「白菜家族」的親戚。小白菜是不結球白菜，只長葉子，不會包成球；大白菜則是結球白菜，梗葉一層一層交互包起來。事實上，大白菜是由小白菜慢慢演化出來的品種，兩個都算是十字花科的代表作。

為什麼大白菜會被叫做蔬菜之王？廖炯程解釋，因為營養價值高到太超過，90%高纖、滿滿維生素、礦物質。不管是窮人家的一鍋白菜滷，還是有錢人桌上的功夫名菜，它都穩穩佔了一席之地。所以才有一句老話：「立冬白菜賽羊肉」。意思是冬天吃好白菜，不輸吃一盤羊肉。

大白菜葉上有黑點！廖炯程：放心吃

至於大白菜葉上的黑點，會影響食用嗎？廖炯程指表示，日媒、港媒認為是白菜太肥美、細胞壁撐破，多酚類物質遇到空氣氧化，黑點就會慢慢變多、變深。台派農委會則認為是黑點病、芝麻病造成，跟施肥、土壤、品種、儲存條件有關，長出來就有，不會因為多冰兩天就黑更多。

廖炯程直言，「以我在市場6年觀察，比較偏向農委會那一派，因為貨一來就有黑點，不會放了兩天突然變多」，但結論重點是不管哪一派，有黑點的大白菜可以吃，放心吃、大膽吃。真正該擔心的不是葉面小黑點，而是大白菜有時候會「包藏禍心」。

大白菜該小心「包藏禍心」！4挑選原則曝光

另外，有人好奇切開來販賣的大白菜，是否代表已經壞掉？廖炯程指出，「大白菜最怕的是雨季造成內部水傷，我們菜市場管這種叫黑心，連我老爸這種40年經驗的老菜販，從外觀也常常看不出來」。

因此雨季過後，會看到攤位上有大白菜是「對切」展示，或是屁股被補一刀，其實並非是瑕疵品，也不是擔心大家吃不完對切賣，而是老闆在幫忙顧客確認大白菜內部沒有黑心、水傷，讓顧客買得安心。

廖炯程接著透露挑選大白菜的4個原則，他建議盡量選擇整體緊密不鬆散的種類，也可以透過切口觀看新鮮度。另外，拿起來厚重，表示內心紮實飽滿；葉面盡量不要有水傷、靠傷、腐爛，就可以挑到好的大白菜。



