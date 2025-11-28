大白菜有黑點能吃嗎？菜販網紅一次說清楚 曝挑選4原則

隨著天氣逐漸變冷，包心白等大白菜登上民眾的餐桌，然而有人卻質疑，大白菜上面如果有黑點，是已經壞掉了嗎？對此，菜販廖炯程表示，黑點可以吃，放心大膽吃，反而要擔心的是大白菜內部水傷，造成「黑心」的情況。此外，他還分享了挑選大白菜的4個原則，幫助消費者挑到好商品。

廖炯程在臉書粉專發文表示，這兩天明顯感受到冷意了，該來一顆包心白菜下鍋，暖暖身也暖暖心，正所謂冬天就是要吃大白菜的季節啊，市場常見的大白菜又分「包心白菜」跟「山東白菜」，而包心白菜台語讀做「包北阿」，是所有火鍋菜盤裡最不張揚、卻最耐吃的底牌，還是湯底的甜味擔綱。

針對民眾常問包心白菜葉子上的黑點到底能不能吃？廖炯程回應，網路上主要有兩派說法，日媒／港媒稱多酚氧化，太肥美、細胞壁撐破，多酚類物質遇到空氣氧化，黑點就會慢慢變多、變深；農委會則以黑點病／芝麻病命名，並指出十字花科常見疾病，跟施肥、土壤、品種、儲存條件有關，長出來就有，不會因為多冰兩天就黑更多。

他表示，以自己在市場六年觀察，比較偏向農委會那一派，因為貨一來就有黑點，不會放了兩天突然變很多。但不管是哪一派，這黑點可以吃，放心吃，大膽吃。真正該擔心的不是葉面小黑點，而是大白菜有時候會「包藏禍心」，因為大白菜最怕的是雨季造成內部水傷，菜市場管這種叫「黑心」，連他爸爸這種四十年經驗的老菜販，從外觀也常常看不出來，每逢雨季過後，民眾會看到攤位上有一些大白菜是「對切」展示，這是老闆們幫忙「驗明正身」，確認裡面沒有黑心、水傷。

廖炯程最後也分享4個大白菜的挑選原則，分別是整體緊密不鬆散；切口看新鮮度；拿起來有厚重感，表示內心紮實飽滿；葉面不要有水傷、靠傷、腐爛。

