大白菜有「黑點」能吃嗎？菜販給正解 出現1情況千萬別吃

記者柯美儀／台北報導

許多人好奇大白菜外層葉子常見的「黑點」到底能不能吃？專業菜販指出，這些黑點大多在採收時就形成，並非腐敗迹象，「黑了還是能吃，放心吃」，真正該擔心的不是葉面的黑點，而是藏在裡頭、肉眼難察覺的「黑心」水傷。他也分享挑選大白菜的4個原則。

廖炯程表示，市場常見的大白菜分為「包心白菜」跟「山東白菜」，而包心白菜台語讀做「包北阿」。大白菜是十字花科代表蔬菜，由小白菜演化而來，因為高纖、維生素、礦物質通通有，被稱為「蔬菜之王」。在民間更流傳「立冬白菜賽羊肉」的說法，意指冬天吃到好白菜，滋味不輸一盤羊肉，可見其在餐桌上的重要地位，從平民家的一鍋白菜滷，到高檔宴席的功夫菜，都少不了它。

大白菜上有黑點能不能吃？廖炯程說明，市面上對「黑點」有兩種說法，日、港媒稱多酚氧化，太肥美的白菜細胞壁撐破，內含多酚遇空氣氧化，黑點會慢慢變多變深；農委會則稱黑點病／芝麻病，十字花科常見生理性或病害問題，與施肥、土壤、品種、儲存條件相關，黑點在採收時就存在，不會放幾天就變多。

廖炯程以自己在市場6年觀察認為，實際情況更接近農委會說法，因為貨一到手就帶著黑點，不會因為多放兩天發黑加劇，「黑點能吃、放心吃」。真正要注意的是「黑心」，比起葉面黑點，看不見的「內部水傷」才更棘手，雨季時大白菜容易吸水過多，形成俗稱「黑心」的狀況，外觀卻不易判斷，就連有40年經驗的老菜販，也可能看走眼。

因此雨季過後，菜市場常出現「對切大白菜」或底部「補一刀」的狀況，不少民眾誤以為是瑕疵品或賣不完的半顆。事實上剛好相反，老闆是為了讓你看清裡面是否新鮮，替你做檢查。

廖炯程最後也分享挑選大白菜的4個原則，分別是整體緊密不鬆散；切口看新鮮度；拿起來厚重（表示內心紮實飽滿）；葉面不要有水傷、靠傷、腐爛。

