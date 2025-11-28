大白菜「冒黑點」是壞了嗎 菜販網紅釋疑了

▲大白菜是煮火鍋時，很常出現的一種菜色。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 時序入冬，近期全台降溫有感，有不少人已經開煮火鍋，大白菜更是成為常備菜品，不過有民眾擔心大白菜上面有黑點，是不是已經壞了不能吃，對此，菜販廖炯程表示，有黑點可以吃，放心吃，大膽吃，而真正該擔心的不是葉面小黑點，而是大白菜有時候會「包藏禍心」，並整理了挑選大白菜的4個原則讓消費者在購買時不要踩雷。

廖炯程說明，市場常見的大白菜又分「包心白菜」跟「山東白菜」，包心白菜台語讀做「包北阿」，是所有火鍋菜盤裡最不張揚、卻最耐吃的底牌，還是湯底的甜味擔綱。

但以他經驗來說，有很多消費者到市場時，都常問他「葉子上的黑點點到底能不能吃？是不是壞掉了？」，他表示，我們進貨時，偶爾會遇到葉面有黑點的大白菜，而網路上主要有兩派說法，一派是日媒或港媒的「多酚氧化說」，是因為大白菜肥美、細胞壁撐破，多酚類物質遇到空氣氧化，黑點就會慢慢變多、變深；一派是台派農委會說法為黑點病或芝麻病，這十字花科常見疾病，跟施肥、土壤、品種、儲存條件有關，長出來就有，不會因為多冰兩天就黑更多。

以我在市場六年觀察，他比較偏向農委會那一派，因為貨一來就有黑點，不會放了兩天突然變很多，但結論重點「不管是哪一派，這黑點可以吃，放心吃，大膽吃」，因為真正該擔心的不是葉面小黑點，而是大白菜有時候會「包藏禍心」。

廖炯程提到，大白菜最怕的是雨季造成內部水傷，菜市場管這種叫「黑心」，連我老爸這種四十年經驗的老菜販，從外觀也常常看不出來，所以每逢雨季過後，你會看到攤位上有一些大白菜是「對切」展示，或是每顆屁股那邊被補一刀，很多人會問「啊這是不是瑕疵品？賣不好才切開？」、「還是一顆大家吃不完，所以賣對切的」其實完全相反，而是菜販老闆們在「驗明正身」，確認裡面沒有黑心、水傷，讓你買得更安心。

▲大白菜挑選四原則。（圖／翻攝自廖炯程臉書粉專）

最後廖炯程整理了4點大白菜挑選原則：

1.整體緊密不鬆散。

2.切口看新鮮度。

3.拿起來厚重，表示內心紮實飽滿。

4.葉面不要有水傷、靠傷、腐爛。

