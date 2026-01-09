大白鯊翻版！美國女戲水遭攻擊 「皮肉消失」慘死

美國一名婦人遭鯊魚咬傷，送醫不治。（示意圖／翻攝自pexels）





美國一名56歲婦人阿琳・莉莉絲（Arlene Lillis）在加勒比海的美屬維京群島戲水時，疑似遭鯊魚攻擊，當場失去手臂，送醫後仍因傷勢過重不治，事件震驚當地與觀光客。

根據外媒《People》報導，聖克羅伊島的多爾施海灘（Dorsch Beach）當地時間8日下午4時28分左右，警方接獲通報，一名婦女性疑似遭鯊魚咬傷，隨即派出海巡、消防與救護人員趕赴現場。

警方表示，消防單位到場後確認，女子在鯊魚攻擊中失去一條手臂，現場一度傳出可能還有第二名受害者，但搜救人員隨後在海灘周邊搜索，未發現其他傷者。該名女子最終因傷勢過重身亡，經家屬確認身分，為來自明尼蘇達州的阿琳。

廣告 廣告

事發當時，一名正在附近度假的目擊者克里斯多福・卡羅爾表示，他在飯店房間內聽到尖叫聲後立刻衝出查看，當他靠近時，發現女子在水中明顯受困，海面佈滿大量血跡，才意識到可能是鯊魚攻擊。

遭鯊魚攻擊 手臂「皮肉消失」

卡羅爾與其他民眾合力將莉莉絲拉回岸上，發現她左臂自手肘處以下已不見，只剩骨頭外露。他形容，「幾乎所有皮肉都消失了」，女子臉色發白、呈現發紺狀態，仍能虛弱說出自己的名字，救護人員隨後將她緊急送醫，但仍宣告不治。

警方目前已針對事件展開調查，並呼籲知情人士與刑事調查單位聯繫。

更多東森新聞報導

捕獲母鯊肚內喜見活幼鯊 台東漁民：比中樂透還難

網拍「鯊魚劍」賣3-6萬 違野生動物保育法遭查緝

美景暗藏危機！宮古島近海鯊魚出沒 觀光受威脅

